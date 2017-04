Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116617

Sobre la continuidad de Bauza

Claudio “Chiqui” Tapia: “Nadie puede garantizar nada y menos en este país”

El flamante presidente de la AFA tampocó confirmó ni desestimó que hoy se encuentre con el “Patón” y con sus colaboradores.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, al ser consultado, no precisó si Edgardo Bauza iba a seguir al frente de la selección argentina. Si bien evitó confirmarlo, se juntará hoy con el “Patón” en una reunión en la que también participará Marcelo Tinelli, presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. Después del sorteo de la Copa Argentina, realizado en el predio Julio Humberto Grondona, de Ezeiza, Tapia explicó porqué no se encontraron este miércoles con el DT, a pesar de que estaban en el mismo complejo. “No nos vamos a reunir hoy. En su momento nos vamos a juntar, pero tenemos un montón de cosas que hacer. La idea es encontrarse y charlar con toda la gente que firmó contrato con la Comisión Normalizadora”, dijo en una improvisada rueda de prensa. Tapia negó que esté tomada “la decisión de que Bauza no siga” y afirmó que van a “escucharlo como a tantos otros”. Consultado si podía garantizar la continuidad del entrenador al frente de la selección argentina, fue contundente: “Nadie puede garantizar nada en este país”. La mayoría de los directivos que componen el Comité Ejecutivo de la AFA entienden que es el momento de dar un volantazo, pero tanto Tinelli como Tapia han evitado pronunciarse públicamente sobre el futuro del DT. No obstante, trascendió que el principal candidato a sucederlo es Jorge Sampaoli, quien tiene contrato con el Sevilla, pero posee una cláusula de rescisión para que pueda irse en junio, siempre y cuando un club o una federación abone 1.500.000 euros. Pese a que públicamente evitó precisar si le interesaría el desafío, el ex entrenador de Chile está dispuesto a convertirse en el sucesor del “Patón”.

No quiso hablar

El entrenador argentino del Sevilla, de España, Jorge Sampaoli, pidió ayer no hablar de su posibilidad de asumir en el seleccionado nacional tras la caída ante el Barcelona (3-0), por la 30ª fecha de la liga de España. “Del seleccionado hablamos en otro momento”, arremetió ante la consulta de los diferentes medios en la rueda de prensa. El santafesino es el principal candidato a suceder a Edgardo Bauza en el hipotético caso de que los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le pidan que dé un paso al costado. s