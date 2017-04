Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116619

Según él, itatÍí es una comunidad tolerante a los delitos

Terán acusó a su vice y al comisario de amparar el juego clandestino

En el expediente hay un audio donde hablan de “hacer caer” al intendente.

El trasfondo detrás del narcoescándalo de Itatí serían otros delitos: juego clandestino, contrabando de mercancías varias, corrupción y amparo policial. Así se desprende de la declaración que el martes brindó el detenido intendente de la localidad, Natividad “Roger” Terán, ante la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires. Fuentes judiciales informaron a NORTE de Corrientes que si bien el funcionario imputado se desligó de los vínculos con algunos de los narcos prófugos (ver nota de abajo) dejó entrever que los otros imputados, entre ellos su viceintendente, Fabio Aquino, y el excomisario (aprehendido en funciones), Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, estaban involucrados en otras actividades ilícitas que, desde hace décadas, son habituales en el pueblo de la Virgen. “Terán contó ante el secretario del juez Torres que durante las celebraciones de la entronación del 16 de Julio pasado había gente que quería hacer fiestas y lucrar con el juego clandestino: como las cartas y la lotería. Él se opuso a eso pero Aquino se le opone para permitir el juego, eso fue lo que motivó su distanciamiento”, explicó uno de los informantes. Y acotó: “Ante la situación, informó al comisario porque justo una semana antes habían asesinado a un joven ahí en Itatí (Miguel Ángel Zalazar, ultimado de un tiro en la cara el pasado 9 de julio) y su temor era que iba a venir gente de Mercedes, San Luis del Palmar, que suele portar cuchillos, y entre la bebida y el juego podía pasar algo porque se juega con plata; pero el comisario no le dio ni bolilla por lo que tuvo que dirigirse al jefe departamental de la Policía”.

“Hacerlo caer”

En su edición del 31 de marzo, este diario publicó información respecto a la existencia dentro del expediente de la causa 3002/17, por la que Terán se encuentra detenido, en la que el comisario Ocampo Alvarenga confabula con el vice Aquino el desplazamiento del por ese entonces jefe comunal. “Hay que hacer que gane tu candidato a intendente porque así le enseñamos (a Terán) a hacer negocios”, se dice en la conversación que mantiene el otrora jefe de la seccional (donde se hallaron dos ladrillos de marihuana) y otras dos personas no identificadas. El abogado de Terán, Roberto Herrera, interpretó que “existe un tinte político” detrás de la acusación a su cliente; que se buscaba la caída de Terán para posicionar a su vice, Fabio Aquino, quien había renunciado al Frente para la Victoria -línea política de su socio- para sumarse al PRO en el marco de Encuentro por Corrientes, grupo político al que pertenece el Gobernador provincial. “Esto demuestra que Terán no tenía vinculación y mucho menos amistad con los otros involucrados por la causa de narcotráfico”, manifestó el letrado a este diario durante un diálogo telefónico. La declaración de Terán pone en claro que en la localidad que gobernaba los ilícitos no se circunscriben sólo al tráfico y acopio de Cannabis, sino a una serie de delitos (algunos federales) que no sólo estaban aceptados por la comunidad sino que sus autoridades saben y apañan. “Entre las personas que organizaban estos juegos estaban el padre de Aquino, don Eustaquio Aquino. Según declaró Terán, éste mandó a su hijo a que se le opusiera”, agregaron las fuentes. El progenitor del viceintendente detenido falleció a fines de agosto de 2016 luego de naufragar en el río Paraná la embarcación en la que iba junto a otras nueve personas. La versión oficial sostuvo que estaba pescando, pero otros transcendidos referían a que estaban contrabandeando.