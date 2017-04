Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116621

Las asimetrías no se cambian

Pese al incremento, los argentinos del centro del país seguirán pagan­do mucho menos de lo que abonan los argen­tinos del Norte que no cuentan con el servicio de gas natural.

Esta semana el gas estrenó nuevos precios en todo el país, tanto en el servicio de red como en las garrafas, y lejos de establecer un cuadro de equidad que alivie el padecimiento de los pobladores de las provincias del Norte argentino que arrastran una larga postergación, el esquema definido no hace más que profundizar viejas asimetrías que el gobierno de Cambiemos prometió erradicar y no cum­plió. El modelo kirchnerista, con subsidio incluido, sigue vigente. La distancia entre lo que pagan los usua­rios del centro del país, con todos los beneficios que supone el servicio de gas natural en red, no tiene pun­to de comparación con el costo de una garrafa en las provincias periféricas, por caso Corrientes. Lo que aquí se comer­cializa a un valor de 200 pesos con un precio oficial sugerido de 122 pesos, en la CABA cuesta 71 pesos.

La diferencia surge de compa­rar lo que pagan los porteños con­forme al nuevo cuadro tarifario que se estableció a principio de esta semana. Sin embargo, pese al incremento los argentinos del centro del país seguirán pagando mucho menos de lo que abona un correntino, chaqueño, formose­ño, misionero, los argentinos del Norte que no cuentan con el servicio de gas natural.

La cuenta es la siguiente: una garrafa de 10 kilos, que se usa en estas latitudes, representa unos 13 metros cú­bicos en el servicio de gas natural con el que se sirven porteños y bonaerenses. De acuerdo al nuevo valor que estableció el Gobierno y que dio a conocer ayer, el pre­cio sugerido para una garrafa de 10 kilos es de $122,17 (puesta en domicilio las empresas prácticamente du­plican ese valor); ahora bien, ese mismo producto en el servicio de gas por red representa un precio mensual de $71,23. Esto es así porque al Residencial 1 (R1), que es el más humilde en el esquema de la red, se le cobra un costo fijo de $58,75 y $0,96 por cada metro cúbico consumido.

En el supuesto de que un usuario de la CABA o pro­vincia de Buenos Aires consuma en el mes unos 13 me­tros cúbicos (el equivalente a una garrafa de 10 kilos) tendrá que abonar $71,23. Aquí, sin embargo, cuesta de movida $122,17 más el recargo de impuestos y traslado que aplican las empresas.

El ejemplo planteado surge de revisar las tarifas pau­tadas para la CABA y provincia de Buenos Aires con los últimos aumentos establecidos. El Residencial 1 com­prende a quienes consumen hasta 500 metros cúbi­cos al mes, es decir el equivalente a 38 garrafas, en esa amplia brecha el precio es de $0,96 por metro cúbico. Aquí, en el NEA, el metro cúbico ronda los $9,38.

No debe haber muchos usuarios en el centro del país que se arreglen durante todo el mes con apenas 13 metros cúbicos de gas, por eso la banda de consumo para el resi­dencial básico llega a 500 metros cúbicos. Sin embargo en la región Norte, los usuarios de garrafas tie­nen que amañarse con una garrafa de 10 kilos, es decir 13 metros cú­bicos. El esquema asimétrico no es nuevo, viene casi desde el fondo de la historia y pese a las sucesivas promesas nunca fue superado. El gobierno de Mauricio Macri, que ya lleva un año y medio de gestión, tampoco concretó el “cambio”, por el contrario prolonga la postergación. Más grave aún, Cambiemos mantiene el sistema de subsidios implementados durante la era K que apun­ta a sostener a los sectores más desprotegidos, y está bien, pero a costa del bolsillo de la clase media que está fuera del asistencialismo.

Ayer las usinas de la Casa Rosada difundieron con elogios que pese a la suba del precio del gas en garrafa se cuidó de mantener el porcentaje de subsidios para que los más humildes sigan pagando solamente 20 pesos, pero la medida se agota en el Programa Hogar, los que están afuera, la clase media, los trabajadores, tienen que hacer frente al impiadoso mercado y la im­placable asimetría.