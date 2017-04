Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116628

Una jueza obliga al Estado Nacional a reunirse en paritarias con los docentes

La magistrada laboral Dora Temis dictó una medida cautelar. Fuentes oficiales adelantaron que apelarán el fallo. Le da cinco días para convocar la paritaria.

La jueza en lo laboral Dora Temis, militante de Justicia Legítima, dictó hoy una medida cautelar que ordena la convocatoria a una paritaria nacional docente, tal como venían reclamando los gremios del sector. La medida tiene carácter cautelar pero fue adoptada en el marco de una acción iniciada por la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Fuentes oficiales informaron a Infobae que apelarán la resolución, recurso que suele ser admitido por la Cámara del Trabajo con efecto suspensivo, por lo que probablemente la paritaria nacional nunca se convoque.

"Claramente hay animosidad de la jueza. A nosotros nos interesa que los docentes ganen más, pero el salario está en los niveles que responsablemente se pueden pagar", dijo el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.



Los gremios docentes insisten en una convocatoria a una paritaria nacional, algo que el propio presidente Mauricio Macri descartó en varias oportunidades al sostener que el salario de los maestros debe ser definido por cada provincia.

En declaraciones al canal de noticia de cable TN, el funcionario agregó: "La jueza no habla de paritaria; ella dice que se debe conformar una comisión negociadora para resolver el problema, problema que no existe".

Bullrich explicó que en el caso de la provincia de Buenos Aires es distinto. "Nosotros no pagamos salarios y por eso no puede haber una conciliación obligatoria. El gobierno nacional debía fijar un salario mínimo y eso lo hemos hecho", enfatizó. (DyN)