MEDIDA NACIONAL

Para la CGT el paro fue contundente

Uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, reiteró que el paro por 24 horas de la central sindical ha sido “contundente” en todo el país, en reclamo de “la rectificación de la política económica y social”.

La CGT evaluó como "contundente" el paro por 24 horas en todo el país, para lograr "la rectificación de la política económica y social" y también dejó en claro que la central sindical no promueve "una fogata social, ni que termine el mandato de nadie", según dijo Schmid, quién advirtió que "si hay mafias, que la busquen en la especulación financiera".

En tanto que otro de los secretarios generales, Juan Carlos Schmid aclaró: “no estamos promoviendo una fogata social, ni que termine el mandato de nadie; no hay especulación política ni partidaria. Si hay mafias que la busquen en la especulación financiera”, en respuesta a expresiones del presidente Mauricio Macri respecto de las mafias.

Schmid aclaró además que “nadie se pone contento” por haber llegado a la medida de fuerza de esta jornada, pero “la política no ha dado los resultados que se querían; no hemos encontrado las diagonales que le permitan a los gremios, los empresarios y el gobierno, encontrar las coincidencias para que no lleguemos al paro”, dijo.

Por otra parte Schmid no descartó un encuentro con el gobierno. “Es una posibilidad que está abierta”, dijo en la conferencia de prensa y recordó una reunión con todo el gabinete nacional a fines del año pasado, de la que salieron las correcciones a Ganancias, entre otros temas.

"El paro es contundente, con un alto acatamiento, tal como lo planificó la CGT", dijo Héctor Daer, integrante del triunvirato de la CGT. En la misma línea el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, estimó que la adhesión a la medida de fuerza es "del cien por cien" en el transporte.

En una primera evaluación a media mañana Jorge Sola, secretario de prensa la CGT, flanqueado por Pablo Moyano y Omar Plaini, señaló que "la medida de fuerza es contundente más allá de los piquetes, que pertenecen más a partidos políticos que a compañeros que protestan".

Por su parte, el Secretario General adjunto del gremio de los Camioneros, Pablo Moyano, consideró que el paro solo será exitoso "si mañana el Gobierno llama inmediatamente a una mesa de diálogo en serio, y no para la foto". Después, le pidió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que "en vez de salir a criticar" a la CGT debería llamarlos.

La evaluación del Gobierno

El presidente Mauricio Macri prefirió hacer una referencia elíptica a la medida de fuerza y se limitó a una única frase durante el foro económico mundial: "Qué bueno que todos estamos acá trabajando".

La evaluación del paro quedó en manos de los funcionarios del Gabinete. Minutos después de que la CGT terminara su evaluación de la jornada en la instancia formal de la conferencia de prensa, funcionarios del Gobierno y legisladores de Cambiemos salieron a cuestionar la medida de fuerza y a ratificar el rumbo de la gestión.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que hay intencionalidad política detrás del primer paro general que la CGT lleva a cabo contra la administración de Mauricio Macri, y advirtió que esa actitud implica "un costo de miles de millones de pesos que se le quitan a la Argentina".

El viceministro del Interior, Sebastián García De Luca, declaró que el paro nacional responde "a una demostración de poder y a un mensaje interno que necesita dar la CGT y el propio peronismo" dentro de sus propios movimientos más que a un reclamo legítimo.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca ratificó en las primeras que el gobierno sigue con la "predisposición al diálogo", pero también advirtió que la ciudadanía voto por "un cambio".

"Consideramos que se consiguieron muchas cosas, como los cambios en el impuesto a las Ganancias, los cambios en el mínimo no imponible, las mejoras para los jubilados, las asignaciones para los hijos de los monotributistas. Creemos que el camino es el diálogo, el diálogo seguirá en la predisposición del gobierno", subrayó Triaca.

El diputado radical Alejandro Echegaray afirmó hoy que “este paro es una salida del triunvirato de la CGT para salvarse del ridículo”, y dijo que más que una huelga es “una extorsión para intentar una desestabilización” del gobierno nacional.

Al referirse a la protesta impulsada por las centrales sindicales, el legislador radical opinó que este paro “no tiene ninguna razón de ser” y dijo que la conducción de la CGT dispuso la huelga por la “incapacidad del triunvirato de ejercer el poder, para calmar la violencia de grupos radicalizados, y salvarse del ridículo que pasaron al tener que huir de su propio acto”.