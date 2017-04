Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116671

EL RARO CLIMA ANTES DE LAS URNAS DEL 4 DE JUNIO

El PL deberá recalcular sus alianzas en dos frentes

La justicia electoral invalidó la in­corporación liberal en ECO y en Ha­ciendo Corrientes. Dirigentes acusa­ron de “injerencia política”.

También en la jornada de ayer la Justicia dictaminó fa­llos en la incorporación del Partido Liberal (PL) en las dos alianzas que polariza­rán los comicios del próximo domingo 4 de junio. Se vota­rá para renovar intendente, viceintendente y diez bancas de concejales. La jueza María Eugenia Herrero, magistrada en lo Civil y Comercial 3, con competencia electoral, recha­zó la incorporación de dicho espacio político en ambos frentes. Explicó que los me­canismos internos del PL, no avalaron las incorporaciones. Herrero tuvo una jornada car­gada de actividad. También emitió un dictamen en contra de la aplicación del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), podría ser clave en el rumbo del proceso electoral (ver nota principal en Página 3 y 4).

Tanto el Comité Capital como la Mesa Directiva del Comité Ejecutivo del Partido Liberal no se hallan faculta­dos por la Carta Orgánica de la agrupación a suscribir alian­zas electorales, conforme a las atribuciones que establecen los artículos 29 de la citada norma partidaria para la Mesa Directiva del Comité Ejecutivo ni tampoco por el artículo 32 respecto de los Comités De­partamentales.

“No constaba debidamente acreditado que la propia Mesa Directiva hubiera solicitado y/o convocado a las autorida­des del Comité Ejecutivo para que éstas cumplieran con la convocatoria a la Convención General para que en el seno del propio partido, y por inter­medio de sus convencionales, determinaran los acuerdos programáticos y/o alianzas electorales de tipo transitorio; en tanto el artículo 27 de la citada norma interna coloca la ejecución de los manda­tos del Comité Ejecutivo en cabeza en la Presidencia del mismo y en la Mesa Directiva. Ello no se encuentra acredita­do en los presentes actuados, y por ende quienes se pre­sentan como integrantes del citado organismo partidario (Mesa Directiva) comunican­do una situación de “urgente necesidad” no pueden tener por justificada tal situación cuando no se acompañaran debidamente y antes del ven­cimiento del plazo para for­malizar alianzas electorales tales extremos invocados, ni tampoco haber dado cumpli­mento a su propios obligacio­nes como autoridades parti­darias”. La jueza afirmó que la conformación de las alianzas electorales mencionadas en cuanto a la participación del PL como parte integrante de ellas, no resultaba legalmente factible; “en tanto no se acre­ditó que fueran autorizadas por los órganos partidarios pertinentes”.s

Y TAMBIÉN

Eduardo Hardoy, vicepresidente del Partido Liberal (PL), no anduvo con rodeos en la tarde de ayer al re­ferirse al fallo que dejó fuera de dos alianzas al liberalismo.“El partido quiere estar y tiene que estar en Haciendo Corrientes”, dijo en re­ferencia al frente que es liderado por el justicia­lismo. Para el dirigente “hubo injerencia del poder político” y agregó: “Estamos consternados con esta decisión”. Y luego apuntó la situa­ción interna del partido a quienes rubricaron la alianza con el frente provincial Encuentro por Corrientes (ECO). Har­doy cargó hacia la magis­trada: “La jueza no actúa con objetividad. Creo que tiene presiones para fallar en contra del PL. Pero vamos a apelar esta resolución”, remarcó.