Transformaron en una megacausa el narcotráfico de Itatí

Todas las causas que se hallan en juzgados federales de Corrientes se trasladan a la competencia del juez Sergio Torres, de Comodoro Py. Los implicados que aún están en la región, se espera que sean trasladados a Buenos Aires.

12

El fiscal federal de la provincia, doctor Carlos Schaeffer, confirmó la unificación de las causas relacionadas al narcotráfico en Itatí, “pedimos conjuntamente Diego Iglesias, el doctor Ferrini y yo al juez Soto Dávila que se inhiba de las causas y remita todas a Buenos Aires, han salido todas las resoluciones en ese sentido, se trata de pedir la acumulación de causas por conexidad”. “Celebramos porque esta nueva visión estratégica contra el crimen organizado, vemos compositivo que se tramiten todas en un solo juzgado” afirmó.



Mega causa Itatí



“Si, nosotros pedimos conjuntamente Diego Iglesias, el doctor Ferrini y yo al juez Soto Dávila que se inhiba de las causas y remita todas las causas a Buenos Aires, han salido todas las resoluciones en ese sentido, se trata de pedir la acumulación de causas por conexidad, cuando se están tramitando varias causas en varias jurisdicciones, se pido que se remita al que intervino en el delito y tiene una visión más estratégica con una mirada sobre el crimen organizado” expresó.



Juzgado federal criminal y correccional de Buenos Aires



“En estas 8 causas que le pedimos se han resuelto de esta manera, celebramos porque esta nueva visión estratégica contra el crimen organizado, vemos compositivo que se tramiten todas en un solo juzgado” explicó.



Detenidos



“Claro, todas las causas al remitirse conexidad tienen que tramitarse allá, estas personas ya están vinculadas con lo que se estaba investigando y ahora se incorporan todas estas, no todas están en la misma, son distintas causas que están en estados diferentes” manifestó.



8 causas: auto del hermano del vice intendente



“Todas las que se vinculan con Itatí hemos pedido que se remitan, está todo centralizado por el juez Torres” mencionó.



Causa de Mariela Terán



“Si, todas las que se vinculan con hechos de Itatí” afirmó.



Prisión domiciliaria de Mariela Terán



“El tema de la prisión domiciliaria se ha tenido en cuenta porque tiene menores de edad a su cargo, no deja de ser una prisión con una pulsera electrónica, detectan rápidamente cualquier movimiento” expuso.



“Son muchas causas las que se están pidiendo, tienen elementos de prueba que se fueron recolectando” indicó.



Más causas



“Están en estados diferentes, algunas ya están elevadas a juicio, otras más avanzadas y otras que están tramitadas más lento” manifestó.



Prófugos



“Directamente no intervenimos, trabajamos intensamente con la Procunar, aportando elementos, fue una recolección de elementos que fueron surgiendo y vinculándose unas con otras” cerró el fiscal Schaeffer. (Radio Dos)