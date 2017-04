Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116710

Inicio » Información » Política

FINALMENTE NAUFRAGÓ EL VOTO COMPUTARIZADO DEL 4 DE JUNIO

Extraño giro para la BUE, oficialismo y oposición acordaron un sistema mixto

El intendente Ríos dijo que no apela­rá el dictamen que rechazó su apli­cación. Las máquinas sólo estarán a prueba en dos escuelas capitalinas.

12

Extraño. Tras meses de militar por la aplicación del sistema de Boleta Única Elec­trónica (BUE), el intendente capitalino, Fabián Ríos, capi­tuló ayer ante un dictamen en primera instancia de la Justicia Electoral que había rechazado el pasado jueves la aplicación de ese sistema porque la Comuna no lla­mó a audiencia pública a los partidos políticos mientras se debatía la cuestión en el Concejo Deliberante. El su­fragio computarizado debía aplicarse en forma total en las elecciones municipales fijadas para el domingo 4 de junio venidero, para las categorías de intendente, viceintendente y diez bancas a renovarse en el Concejo De­liberante. “La Municipalidad desistirá de su derecho a ape­lar la decisión de suspender la BUE”, anunció en la tarde de ayer Félix Pacayut, apode­rado legal del PJ y secretario de Ambiente del Municipio. Luego anticipó que este lunes presentará ante la Justicia Electoral, “un convenio para su homologación congenia­do con los apoderados de todos los partidos para que se realice una experiencia piloto con la BUE en dos es­cuelas de la Capital, a efectos de evidenciar sus bondades”. Los comicios del primer do­mingo de junio se realizarán como se hacen desde inicios del siglo pasado, con boletas de papel en blanco y negro.

Quienes habían presen­tado una impugnación al método digital, fueron los apoderados legales de varios partidos integrantes del fren­te ECO. Uno de ellos, Alfre­do Vallejos (UCR), destacó la capitulación de Ríos, y coin­cidió con el anticipo de Paca­yut: “Estamos trabajando en un borrador para presentarlo este lunes a la jueza electoral (María Eugenia Herrero) para poder llevar adelante como experiencia piloto la imple­mentación de la BUE en dos escuelas de la Capital, el 4 de junio”. Vallejos, para que no queden dudas, remarcó la idea congeniada con el resto de sus pares. “Estamos traba­jando en un borrador amplio, y hablo de todas las partes. Lo haremos durante el fin de semana, a efectos de tratar de incluir en él todos los aspec­tos que consideramos que son necesarios para obtener la homologación por parte de la Justicia Electoral”.

Por su parte, el ministro secretario general de la Go­bernación, Carlos Vignolo, propuso ayer a la mañana lo que finalmente hizo el in­tendente Ríos ya avanzado el día: no apelar el dictamen de la magistrada Herrero. “Para encontrar una solución al conflicto no hay que insistir judicialmente”. El funciona­rio pareciera que posee una condición sobrenatural de qué pasará en el futuro inme­diato, extrañamente, que una posible apelación por parte del jefe comunal no prospe­raría.

Con estos hechos el sufra­gio computarizado quedó se­pultado. El senador nacional y candidato a Gobernador, Carlos Espínola (PJ), buscó responsabilizar al Gobierno provincial por el naufragio de la BUE. “Comete un acto de incoherencia política al cues­tionar la boleta electrónica, ya que la alianza Cambiemos, de la que se dice parte, ha ins­trumentado con éxito el sis­tema en la ciudad de Buenos Aires”. La realidad sin em­bargo muestra, al parecer, un camuflado acuerdo entre el intendente y los jerarcas de la administración provincial.s