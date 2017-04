Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116711

PARTIDO DE IZQUIERDA EN EL FPV

El tercer frente habló de “proscripción”

Los partidos y agrupacio­nes que integran el Frente para la Victoria (FpV) de­nunciaron “proscripción” por parte de la Justicia Elec­toral de la provincia, que en un fallo al que calificaron de “inédito” no permite la utilización del nombre para dicha alianza.

Se debe a que el PJ dejó de usar esa denominación en el marco de una estrategia electoral para despegarse del kirch­nerismo. Así, agrupaciones de izquierda encabezadas por el Partido Comunista (PC) decidieron identificarse con dicho nombre para las elecciones municipales del domingo 4 de junio.

La inscripción fue hecha el martes pasado y la can­didata a intendenta por esa alianza es Sonia López (PC) y su compañera de fórmu­la, postulante a la vicein­tendencia, Belén Galarza (Kolina). En conferencia de prensa en la mañana de ayer, López no dio rodeos para referirse al fallo judi­cial. “Acá no hubo impug­nación de ningún partido, sino que la jueza actuó de oficio poniéndose, sin que le pidan, del lado de dos agrupaciones políticas”, dijo, y agregó: “Nosotros no tenemos la culpa de que el PJ y el Partido de la Victoria hayan cambiado de barco y decidieran irse del FpV. So­mos un grupo de partidos que queremos mantener los mismos valores de siempre”, expresó la dirigente al tiem­po que dio detalles sobre la apelación del dictamen.

“Hay mucha gente que viene votando al FpV hace muchos años, y lo quiere seguir haciendo. Que no esté el nombre del frente en el cuarto oscuro, no sólo es una proscripción, sino que se vulnera el derecho de elección de miles de votan­tes”, remarcó la exlegislado­ra provincial.s