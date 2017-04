Queja de un aliado justicialista dentro de ECO

“Cómodos no estamos porque pre­tendíamos sacar un cargo electivo, pero estamos analizando en Mesa Chica ir por colectora porque no es­tamos en lugares salibles”, el análisis pertenece al dirigente justicialista y fundador de Acción por Corrien­tes, Aníbal Godoy, el único ministro (Obras y Servicios Públicos) justicia­lista del Gabinete provincial que ayer planteó la posibilidad de no integrar, al menos de manera directa, la alianza gobernante.