Elecciones municipales del 4 de junio en capital

El ensayo con la BUE en 2 escuelas será contabilizado en el escrutinio general

Es lo que propondrán oficialismo y oposición a la jueza electoral tras caer la intención del municipio de aplicar voto electrónico.

Mañana antes del mediodía, un grupo de apoderados de partidos integrantes del frente Encuentro por Corrientes (ECO) junto a sus pares del Partido Justicialista (PJ), que encabeza la alianza Haciendo Corrientes, llegarán hasta el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 para presentar “un convenio” en la aplicación del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE).

El texto de lo que presentarán básicamente es poner a prueba dicho sistema pero solamente en dos escuelas del distrito capitalino. La elección de los establecimientos para el examen del flamante proceso lo hará la Junta Electoral provincial y en esas escuelas solamente se podrá sufragar a través de las máquinas. El resultado será cargado al escrutinio general que se realizará en la tarde-noche del domingo 4 de junio, cuando los correntinos capitalinos voten por un nuevo intendente, viceintendente y renueven los ocupantes de diez bancas del Concejo.

Lo relevante del acuerdo, así lo explicó a NORTE de Corrientes el apoderado de la UCR y concejal, Alfredo Vallejos, es que los votos electrónicos serán reales y que los establecimientos elegidos para su funcionamiento no tendrán el sistema tradicional de boletas de papel y cuartos oscuros. Es decir, esas escuelas serán exclusivas para las expendedoras de la BUE. Toda esta idea es la que manifestarán los apoderados de los partidos integrantes de ECO y el peronismo. No están todos en ese “convenio”. Por ejemplo, Libres del Sur ni siquiera fue consultado al respecto.

“A mí no me dijeron ni me avisaron nada sobre ese convenio que para mí termina siendo el moño de toda la desprolijidad que significó esto”, dijo a este diario el concejal Gabriel Romero. Quizás esa falta de consulta radique en que Romero se distanció de ECO y por estos días jun­to a su espacio, Libres del Sur, anda en la búsqueda de otra nave nodriza donde acoplarse y navegar rumbo a la elección municipal del 4 de junio. Su metáfora del “moño” tiene que ver con lo que ocurrió entre el jueves y viernes pasados, una su­cesión de episodios que se parecían más a una puesta en escena que a la pelea que intentaron exhibir oficialis­mo y oposición al respecto de la aplicación de la BUE (ver página 4).

La noticia de que la jue­za María Eugenia Herrero, con competencia electoral, rechazó la aplicación del sistema electrónico de vo­tación se conoció pasado el mediodía, alrededor de las 13. Sin embargo, horas antes, los apoderados de los partidos integrantes de ECO mantuvieron una reu­nión con Justo Pío Sierra, titular del Servicio Jurídico Permanente del Municipio, en su despacho. Allí, antes de que se haga público el fallo, ya se decidió que la Comuna no apelaría el dic­tamen en primera instancia de la doctora Herrero. De hacerlo, el destino sería el mismo. La Municipalidad nunca hizo el llamado a au­diencia Pública para que se expresen partidos políticos y la sociedad civil respecto a la aplicación del sistema electrónico. Además, la reglamentación del mis­mo se redactó después de que terminara la licitación. ¿Se reglamentó a imagen y semejanza de la empresa ganadora? Es la pregunta que se hicieron varios edi­les de la oposición. La otra pregunta sin respuesta es cuánto deberá pagar el Mu­nicipio capitalino por el sistema computarizado. Y cuánto deberá abonar a la firma que ganó la licitación, ahora que no usará la tota­lidad de máquinas previstas en un primer momento (ver nota central).

“Lo que nosotros plan­teamos es avanzar en un es­quema gradual”, dijo a este diario el apoderado legal de la UCR , Alfredo Vallejos. El abogado, quien también es concejal en ECO, anticipó que todas las cuestiones técnicas, desde el diseño de los menúes informáticos para los electores debieron hacerse antes. “Se tenía que dejar todo en claro. No ha­cerlo una vez que una de­terminada empresa ganara la licitación. Pero bueno, las cosas se dieron de esta forma por responsabilidad del Municipio”, aseguró.s