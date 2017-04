Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116789

"Esta noche jugamos como a mi me gusta", dijo el DT boquense, Barros Schelotto

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó que anoche su equipo jugó como a él le "gusta", en la victoria que sus dirigidos obtuvieron como visitantes sobre Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani del club de Liniers.

"Tuvimos muy buenos 90 minutos y además se dio el resultado, así que no me queda otra que irme contento. Boca jugó al estilo que a mi me gusta, por abajo y sin tirar pelotazos en una cancha difícil como esta, en la que hace poco perdió Estudiantes", le confió Barros Schelotto a Télam en los pasillos del estadio velezano.

"A diferencia de la semana pasada en la que Defensa y Justicia se abroqueló en la Bombonera, hoy Vélez nos jugó de igual a igual y pudimos demostrar nuestra contundencia (44 goles en 43 fechas, con mayoría de tantos de delanteros)", expresó.

Pero un tema sacudió la previa del partido más allá del piedrazo que rompió una de las ventanillas del micro que transportó al plantel hasta el estadio de la 'V' azulada, y fue el video que en horas de la madrugada difundió las imágenes del defensor Jonathan Silva y el delantero Cristian Pavón, autor del tercer tanto en el 3-1 sobre los de Omar De Felippe, cuando ambos debían estar descansando.

"No tengo redes sociales y solamente opino de lo que veo y toco. Hoy solamente tuve la cabeza en este partido, pero mañana voy a ver que resoluciones vamos a tomar sobre este hecho", aseguró el 'Mellizo', indicando que podría haber sanciones para los dos futbolistas.

El plantel volverá a los entrenamientos el martes a las 9.30 y el domingo recibirá a Patronato, que viene de caer como local por 5 a 0 frente a Independiente, en Paraná.

Allí no volverán a estar ni el capitán Fernando Gago ni el colombiano Sebastián Pérez, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda esta semana, durante un encontronazo con su compatriota Wilmar Barrios, que hoy justamente ocupó la posición que ambos lesionados dejaron vacante.

"Pérez se lesionó cuando fuimos a disputar una pelota en la práctica, pero no me caí encima suyo como dijeron por allí. Lamento mucho lo que le está pasando", quiso aclarar Barrios, que esta noche tuvo un buen desempeño en la lluviosa noche de Liniers.