PREPARAN PRESENTACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Judiciales definirán reclamo de aumento salarial por encima del 30 por ciento

El sindicato que agrupa a los tra­bajadores del sector realizará una reunión antes de formalizar el pedi­do al Superior Tribunal.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) de Corrientes prepara un pedido de recomposición salarial para este año. Tal como lo habían anunciado, el objetivo es superar el porcentaje de suba en los salarios del año pasado.

Referentes del Sindicato de toda la provincia se reunirán el viernes 24 de abril en la sede de Paraguay al 800 de la ciudad capital para analizar el porcentaje a pedir, aunque el piso será el aumento otorgado el año pasado.

“Nos vamos a reunir en los próximos días y se va a establecer el porcentaje de suba salarial que será presentado al Superior Tribunal en breve. El 30% es la base de nuestro reclamo”, comentó a NORTE de Co rrientes el secretario general del Sitraj, Juan Carlos González.

En 2016 había planteado un aumento del 35%, pero no hubo acuerdo y recibieron menos, en tres tramos.

“Quedamos por debajo de la inflación. Como se habla de una reducción en el índice inflacionario se inicia en un 30 por ciento y se le agrega la pérdida del poder adquisitivo de los últimos tiempos”, agregó.

El sector se mantiene optimista ya que “el Tribunal no desconoce que el salario está rezagado”.

En marzo pasado por Acuerdo Extraordinario Nº 2/17, los ministros del Superior Tribunal dispusieron una recomposición salarial del 10% aplicable al personal administrativo, técnico, de maestranza, magistrados y funcionarios.

“El problema es que trabajamos con el presupuesto prorrogado y en noviembre y diciembre siempre se recurre a refuerzos de partida. Este año se pondrán en funcionamiento nuevos juzgados, obras de infraestructura que demandarán más personal, lo que influirá en el presupuesto”, consideró González.

En febrero pasado, el Sindicato se reunió con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, y le anticiparon el porcentaje de incremento que esperan. Aguardan el llamado al diálogo para acordar el salario de los trabajadores.s