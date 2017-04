Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116806

UNA REALIDAD QUE PREOCUPA

Alertan sobre falsas capacitaciones relacionadas a las ciencias veterinarias



El presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes, Doctor Alexis Burna habló acerca de ciertos institutos del medio que ofrecen cursos relacionados a esta rama de la medicina. Explicó que no cuentan con el aval del Ministerio de Educación y por ende sus certificados no son válidos.

17



El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes informó que, actualmente, hay institutos privados terciarios y grupos de personas que ofrecen cursos de capacitación relacionados a las ciencias veterinarias. Los cuales, supuestamente, permiten a la gente encontrar una rápida salida laboral, pero en realidad no tienen ningún tipo de aval del Ministerio de Educación.



"No existe la carrera de auxiliar veterinario. Muchas veces sólo se les otorga certificado de asistencia, ya que no hay título habilitante. No se presenta la posibilidad de matriculación y esa persona no puede ejercer una profesión", advirtió el presidente del citado consejo, doctor Alexis Burna.

"Lo mismo sucede con las capacitaciones de inseminador en el caso de los grandes animales o de ecografista. No hay reglamentación ni currícula armada, y el contenido no resulta de utilidad. Termina siendo una estafa para los alumnos y un perjuicio para las mascotas. Enviamos notas a varios institutos, y los grupos de gente que hacen estas cursos", agregó.

Por otra parte, el mencionado añadió que "el Consejo está adherido a la Federación de Veterinaria Argentina, y se están tomando cartas en el asunto a nivel nacional. De igual modo también se analiza la posibilidad de que las universidades nacionales otorguen un título terciario, teniendo en cuenta la necesidad que algunos profesionales tienen de contar con un asistente, por ejemplo en el caso de las cirugías".