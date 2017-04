Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116807

INGRID NEGLIGENTE

ECO pierde unidad: UCR acusa a Ingrid Jetter de no atender el teléfono

La mira puesta en la mujer del PRO de confianza del Presidente Mauricio Macri, dejó ver la profunda grieta que se abre en la alianza gobernante. La necesidad de impulsar con el dedo del gobernador a Eduardo Vischi por sobre un candidato del PRO, hace que le pasen factura a la representante de Vialidad Nacional por su intención de internas en ECO. Ahora la excusa son los caminos nacionales.

El vocero de ariete fue en este caso el verborrágico senador radical Noel Breard, histórico enemigo de Ricardo Colombi en los 90, luego aliado de él, y tras ello, íntimo partidario de Arturo Colombi. Con la vuelta del ricardismo, Breard se convirtió en los últimos tiempos en fuerte defensor de un candidato radical, en contra de la idea de internas en ECO.

Para ello, utilizó el ataque furibundo contra la ex intendenta de Riachuelo Ingrid Jetter, a quien acusó que desde hace días “no le atiende el teléfono” y reclamó celeridad en obras viales para Corrientes. “No digo que sea responsable, digo que puede ser negligente porque no hace la gestión, no le explica a los productores, no le explica a los intendentes; evidentemente no está preparada para los problemas.

“A Ingrid Jetter la llamé unas 25 veces, le mandé mensajes y fotografías de la zona de campos; está escondida con este tema. No sabe, no contesta”

“Hay muchas cosas importantes que hacen, pero cuando hay errores evitables hay que decirlo. Me interesa que así como Ingrid Jetter se sube a las máquinas para la foto, también debe subirse a este problema. No digo que ella sea la responsable, ella puede ser negligente porque no hace la gestión, no le explica a los productores, no le explica a los intendentes. Evidentemente no está preparada para el problema, pero sí para la foto”, lanzó en Radio Sudamericana.