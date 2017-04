Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116847

Hoy a las 19.30 habrá conferencia de prensa en Ezeiza

Es oficial: ahora sí Bauza dejó de ser el técnico del seleccionado argentino

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el representante del Patón, acordaron anoche, luego de una reunión extensa, la rescisión del contrato.

Edgardo Bauza dejó de ser oficialmente anoche el entrenador del seleccionado argentino, según lo anunció el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien sostuvo que existió “un acuerdo de palabra con el técnico para definir su desvinculación”, al tiempo que anticipó “más detalles que serán ofrecidos hoy, en una conferencia de prensa que se celebrará desde las 19.30 en el predio de Ezeiza”.

El representante del Patón, Gustavo Lescovich, estuvo reunido por varias horas con el presidente del fútbol argentino en el edificio de la calle Viamonte al 1366, donde Chiqui estuvo acompañado por el Pablo Toviggino, director ejecutivo. En tanto por la mañana el entrenador visitó el predio Julio Humberto Grondona de la AFA en Ezeiza y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Llegó a las 10 y permaneció durante cuatro horas.

La salida de Edgardo Bauza como entrenador de la selección argentina es tan injusta como su llegada, porque en agosto pasado, cuando asumió, lo hizo en medio de una desidia de opciones para suceder a Gerardo Martino, tras la Copa América Centenario.

Nadie desconoce el palmarés que a nivel sudamericano ostentaba el “Patón” -dos Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana-, pero es cierto que jamás dirigió en Europa, por lo que no estaba “actualizado” en cuanto a las formas de trabajo que necesitaban los jugadores habitualmente convocados.

No extrañó, entonces, que luego del tercer partido de su gestión, en Córdoba ante Paraguay, los jugadores hablaran en sus círculos íntimos de lo poco identificados que estaban con las formas de conducir de Bauza. Todo esto dicho sin ánimo de desestabilizar porque, como argentino, siempre se quiere que a la selección argentina le vaya bien y tenga los mejores resultados.

Pero Bauza, en este tiempo, no fue Bauza. Quizás lo más parecido a su estirpe futbolística fue el último 1-0 frente a Chile en el estadio Monumental. Allí, con un juego chato, una defensa tremendamente aguerrida y un gol de penal de Lionel Messi, se quedó con una victoria importantísima de cara a la clasificación a Rusia 2018. El público no se identificó, no creyó en su liderazgo y la opinión pública también terminó siendo un aliciente para que, el desembarco de Claudio Tapia en la AFA, marcara su salida.

Pero también hay que remarcar que, a cuatro fechas del final de las Eliminatorias, nada asegura que un golpe de efecto como un cambio de entrenador, sea la solución de la clasificación de la Selección. Ahí entra otra reflexión y es que, para muchos dirigentes, quizás esta sea la última oportunidad para que esta generación encabezada por Lionel Messi pueda conseguir el título en la Copa del Mundo. Esa deuda que se magnifica cada cuatro años y que, a partir de los 24 años sin títulos a nivel mayor, cada vez se profundiza más.s