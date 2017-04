Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116857

La Iglesia se alista a celebrar los días mas fuertes de Semana Santa y Pascua

Desde el jueves y hasta el domingo se extienden los días más importantes de la Cristiandad. Celebraciones en la Iglesia Catderal de Corrientes.

En la Semana Santa se viven los momentos centrales de la fe católica. Son intensas jornadas en las que se recuerdan los últimos días de Jesús, su Pasión, Muerte y Resurrección. Es un tiempo especial para acompañar a Jesús con la oración, sacrificios y el arrepentimiento de los pecados. Días propicios para asistir al Sacramento de la Reconciliación, para poder también, resucitar con Cristo el día de Pascua. El Arzobispo presidirá los actos litúrgicos centrales en la Iglesia Catedral.

Mañana –miércoles-, monseñor Andrés Stanovnik, junto a los sacerdotes de la Arquidiócesis, compartirán al mediodía un espacio de adoración al Santísimo Sacramento, para prepararse para la renovación de sus promesas sacerdotales.

Por la tarde, el Arzobispo presidirá la Misa Crismal, a las 20, la que será concelebrada por todos las sacerdotes de la Arquidiócesis. Será la única misa en toda la jurisdicción.

Esta es la celebración en la que se consagra el Santo Crisma (de aquí el nombre de misa crismal) y bendice además los restantes óleos o aceites (para los enfermos y lo que se van a bautizar).

Con el Santo Crisma, consagrado por el Obispo, se ungen los recién bautizados, los confirmados, y se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, y la Iglesia y los altares en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, éstos se preparan y disponen al Bautismo. Con el óleo de los enfermos, éstos reciben el alivio en su debilidad.

Ordinariamente esta misa se celebra, en la Catedral de cada diócesis el Jueves Santo; pero, por razones de conveniencia pastoral, es decir para que los sacerdotes puedan estar en sus comunidades, en Corrientes, se adelanta al día miércoles.

El rito de esta misa, incluye la renovación de las promesas sacerdotales. Tras la homilía, el obispo invita a sus sacerdotes a renovar su consagración y dedicación a Cristo y a la Iglesia. Juntos prometen solemnemente unirse más de cerca a Cristo, ser sus fieles ministros, enseñar y ofrecer el santo sacrificio en su nombre y conducir a otros a él.

Esta celebración será transmitida por FM San Cayetano (102.5Mhz) y por Canal 2 de Cablevisión (para Capital y el interior donde llega la señal), en vivo y en directo.

Triduo

El triduo Pascual de la Pasión y Resurrección del Señor comienza con la Misa de la Cena del Señor, el jueves. Tiene su centro en la vigilia pascual y se cierra con las Vísperas del Domingo de Resurrección.

El Jueves Santo, día en que se recuerda y celebra la Institución de la Eucaristía y Orden Sagrado, monseñor Andrés presidirá, a las 20, la Misa de la Cena del Señor.

Este día se recuerda la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies dando un ejemplo de humildad y servicio. A partir de allí, Jesús se quedó con su pueblo en el pan y en el vino, dejó su cuerpo y su sangre. Es en el Jueves Santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio.

El Arzobispo, como todos los sacerdotes, hará durante la celebración el gesto del lavatorio de los pies a fieles de la comunidad. Es un gesto que implica el servicio y el amor del Señor Jesús que ha venido "no para ser servido, sino para servir" (Mt 20,28).

El Sagrario aparece abierto y vacío. La comunión se hace del pan consagrado en la misma Eucaristía. Además, se consagran las hostias necesarias para que el clero y los fieles puedan comulgar el día siguiente, Viernes Santo, en la celebración de los oficios de la Pasión del Señor.

Esa noche, a partir de las 22, está programada la visita a las siete Iglesias. La concentración y partida será desde la Iglesia Jesús Nazareno. La Iglesia Catedral permanecerá abierta las 01.

El Viernes Santo, en la Iglesia Catedral, a las 10, se rezará el Vía Crucis de las Familias. El Arzobispo presidirá a las 15, la celebración de la Pasión del Señor, y luego la procesión con Cristo Yacente y María Dolorosa.

Por la noche, a las 19.30, acompañará el rezo del Vía Crucis por la Costanera “General San Martín”. Se iniciará en Punta Tacuara y culminará bajo el Puente. Participarán las comunidades del Decanato 4: Catedral, Santísima Cruz de los Milagros, San Francisco Solano, Nuestra Señora de la Merced, Iglesia Jesús Nazareno, Iglesia María Auxiliadora e Iglesia Santa Rita.

En este día no se celebra la Eucaristía y la Sagrada Comunión sólo se distribuye a los fieles durante la celebración de la Pasión del Señor. Sin embargo los enfermos que no puedan participar en dicha celebración pueden recibirla a cualquier hora del día.

No hay Eucaristía pero sí una celebración litúrgica de la Muerte del Señor, una celebración de la Palabra que concluye con la adoración de la Cruz y con la comunión eucarística.

El Sábado Santo, a las 21, se celebrará la Solemne Vigilia Pascual presidida por monseñor Stanovnik en la Catedral.

La Vigilia de esta noche, es la mayor y más noble entre todas las solemnidades. Después de la liturgia de la luz, en la que se bendice el fuego y se prepara y enciende el cirio pascual (el celebrante marca una cruz, en el extremo superior marca la letra griega Alfa, y en el inferior, la letra Omega; en los ángulos que forman los brazos de la cruz, los números del año en curso), desde esa llama, los fieles encienden sus velas que van iluminando el templo, hasta el momento a obscuras. Luego se reza el pregón Pascual.

Se inicia entonces la liturgia de la Palabra. Se comparten nueve lecturas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento que hablan de Cristo e iluminan la Historia de la Salvación y el sentido de los sacramentos pascuales. Las lecturas de la Vigilia tienen una coherencia y un ritmo entre ellas. Hay un diálogo entre Dios que habla a su Pueblo (las lecturas) y el Pueblo que responde (Salmos y oraciones).

Se realiza luego la liturgia Bautismal. La noche de Pascua es el momento en el que tiene más sentido celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana. En algunas comunidades se suelen celebrar bautismos. El celebrante bendice el agua, que luego pueden llevarla los fieles. La bendición del agua más que bendecir el agua se trata de bendecir a Dios por todo lo que en la Historia de la Salvación ha hecho por medio del agua (desde la creación y el paso del Mar Rojo hasta el bautismo de Jesús en el Jordán), pidiéndole que hoy también a través del signo del agua actúe el Espíritu de vida sobre los bautizado.

Domingo de Pascua de Resurrección. Ese día, como se realiza desde 1948 por iniciativa de los laicos, fieles de distintas comunidades e integrantes de las pastorales que conforman la Iglesia Particular de Corrientes, acercarán al Arzobispo su saludo de Pascua. Monseñor Stanovnik los recibirá a las 10, en la sede arzobispal.

Todas las celebraciones presididas por el Arzobispo serán transmitidas por FM San Cayetano (102.5 Mhz)