Copa Libertadores de América

San Lorenzo irá a Chile con la necesidad de salir victorioso

El Ciclón, tras dos derrotas, no suma puntos en el grupo. Lograr el triunfo será vital para mantener sus aspiraciones de clasificarse.

San Lorenzo, que no sumó puntos con dos derrotas en fila en el certamen, intentará alimentar sus limitadas chances de clasificación buscando hoy un triunfo en su visita a Universidad Católica de Chile, que cuenta con cuatro argentinos en su formación, por el Grupo 4 de la Copa Libertadores de América. El partido se jugará en el estadio del club chileno, el “San Carlos de Apoquindo”, hoy desde las 21 con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres. El grupo lo lidera Universidad Católica y Atlético Paranaense, de Brasil, con cuatro unidades; Flamengo, también de Brasil, suma tres, cerrando San Lorenzo sin puntos. La Católica es un equipo chileno muy “argentino” ya que tiene como titulares al zaguero Germán Lanaro (ex Huracán, Almagro y Nueva Chicago) y en el medio al trío “criollo” integrado por Enzo Kalinski (ex Quilmes y San Lorenzo), Ricardo Noir (ex Boca, Newell’s, Banfield y Racing) y Diego Buonanotte (ex River y Quilmes). En San Lorenzo, la duda estaría en el sector derecho de la defensa entre el chileno Paulo Díaz (presenta una molestia muscular) o el uruguayo Mathías Corujo.s