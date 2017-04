Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116897

El suegro del viceintendente: la clave del entramado

Más nexos entre autoridades y narcos: dicen que casi todo el pueblo participaba

En una escucha, Terán pide al comisario liberaciones a cambio de gasoil.

Nuevos vínculos surgieron entre las autoridades políticas y policiales de Itatí y sindicados narcotraficantes. El personaje central en esta relación es Eustaquio “Yegua” Noguera, el suegro del detenido viceintendente del pueblo, que falleció en agosto de 2016 durante un naufragio en el río Paraná cuando intentaba ingresar al país mercaderías de contrabando desde Paraguay. A esto se suma la declaración de un agente de la Gendarmería Nacional que hizo “inteligencia” en el territorio y concluyó en que “la gran mayoría de la población” está involucrada en esta modalidad delictiva. Ayer se conocieron más fragmentos de escuchas telefónicas, las cuales fueron publicadas en un medio de la ciudad de Buenos Aires. En una de ellas, el también arrestado intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, negocia con el (aprehendido) comisario local, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga. “Liberame a los dos tipos de ‘Yegua’ y te mando gasoil”, dice el jefe comunal, según la publicación de la Revistas Noticias. “El trueque (...), aunque suene absurdo, implicaba liberar a dos narcos detenidos a cambio de combustible para los patrulleros”, sostiene la nota firmada por Pablo Berisso. Según la información, la escucha desgrabada forma parte del expediente Nº 4795/2013, una de las más de 20 causas que el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional y Criminal Federal Nº 12, Sergio Torres, pretende unificar. El magistrado argumentó que de esa manera se podrá dar un abordaje global a la pesquisa que intenta desmantelar una estructura narcocriminal que proveía de marihuana paraguaya a siete provincias argentinas e iniciaba incursiones en Chile.

juego clandestino

La figura de Noguera es clave, pues es la conexión más evidente entre la política, el tráfico ilegal (de drogas y mercaderías) y el juego clandestino. El martes de la semana pasada, Natividad Terán al prestar declaración lo señaló como uno de los organizadores de esas apuestas y sostuvo que contaban con el amparo del comisario Ocampo Alvarenga y de su vice Aquino, cuya concubina es hija de “Yegua”. Sin embargo, las escuchas que se conocieron ponen en duda que Terán no tuviera relación con Noguera, ya que da a entender que no sólo lo conoce sino que usó la influencia de su investidura para favorecerlo. Por lo demás no resulta extraño ya que al declarar la semana pasada sostuvo que sólo conocía al sindicado jefe narco Luis “El Gordo” Saucedo (prófugo a la fecha) por su trabajo en la Municipalidad de Itatí, mientras que en febrero -antes de su arresto- lo había calificado como “un compañero”. Además, a través de Noguera se vincula el vice Aquino con otro capo narco, Federico “Morenita” Marín (ver corchete y página 22). Testigos de identidad reservada señalaron el rol de Noguera en el ingreso de la marihuana desde las islas hasta Itatí valiéndose de sus conocimientos como reconocido guía de pesca.

Tolerancia

“Se ha podido conocer que la ciudad de Itatí sería un lugar casi manejado por personas dedicadas al narcotráfico, actividad de la cual participa la gran mayoría de la población de la ciudad”, declaró un primer alférez de Gendarmería que se había mimetizado entre los habitantes de Itatí para obtener información respecto al accionar de los narcos, informaron fuentes judiciales a NORTE de Corrientes. Este diario informó del espionaje en su edición del 22 de febrero. Tanto Terán como Aquino, en sus indagatorias admitieron que en Itatí están toleradas prácticas ilegales como el juego, la lotería clandestina y el contrabando. Incluso el uso de menores para traer más cantidad de mercancías. El acostumbramiento propició una situación actual en el pueblo de la Virgen.