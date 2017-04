Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116899

Inicio » Información » Deportes

Una filmación en Instagram mostró que fumaban

Boca Juniors: Pavón y Silva serán multados tras el polémico video

El cuerpo técnico y la dirigencia dispusieron esa medida. El DT Barros Schelotto podría repetir el mismo equipo que viene de vencer a Vélez.

12

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca Juniors, líder del campeonato de primera división, está en condiciones de repetir el equipo titular -que derrotó a Vélez Sarsfield, de visitante, por 3 a 1 el fin de semana pasado- por primera vez desde marzo de 2016, ante Patronato de Paraná, el domingo próximo, a las 18.15 y con el arbitraje de Germán Delfino, por la 20ª fecha. Si no surge ningún problema físico de último momento de algún futbolista, el DT formará el equipo con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. Barros Schelotto, quien dirigió su primer partido en el club “xeneize” ante Racing Club el 2 de marzo del año pasado (0-0) por la Copa Libertadores, por diferentes motivos nunca pudo poner de un encuentro a otro el mismo equipo. Por otra parte, la Comisión Directiva del club junto al cuerpo técnico dispondrán de una multa económica para los jugadores Cristian Pavón y Jonathan Silva. Los jugadores salieron en la madrugada del domingo pasado por la red social Instagram y algunos que vieron la filmación en vivo dicen que estaban fumando, situación que motivó el disgusto del DT y de la dirigencia, por lo que se dispondrá una sanción por un monto de dinero todavía no estipulado. Silva ya había sido sancionado hace un mes cuando se peleó en plena práctica con Juan Insaurralde. El cuerpo técnico analiza, consensuado con los dirigentes, pedirles a los jugadores que no usen más sus celulares en la concentración, en las horas de las comidas y el descanso. s