Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116906

Inicio » Información » Policiales

MAIPÚ AL 1200

Se encadenó a la puerta de su local que fue desvalijado

Sandra Gómez, una de las mujeres encargadas del local comercial Avatar (por Maipú al 1200) que fue desvalijado el pasado domingo de madrugada, se encadenó en la puerta pidiendo respuestas. "Este fin de semana van hacer desaparecer la mercadería", denunció. Mientras tanto, la Policía rescató parte de lo robado en el barrio San Marcos

17

Sandra es la propietaria del local ubicado por Av. Maipú al 1.200, desmantelado el fin de semana pasado por malvivientes. La comerciante decidió encadenarse para recuperar lo que había sido sustraído de su negocio de ropas ubicado por Av. Maipú al 1.200. La mujer sufrió el robo de todo su local el pasado domingo por la noche y pide recuperar la inversión.

"No estoy loca, pero estoy muy sacada. Estoy cansada por todo lo que me pasa y no me sirve que me entreguen tres zapatillas y dos camisetas. Necesito seguir trabajando y no quiero que esto quede en la nada", aseguró.



En tanto que miembros del Grupo Táctico de Operaciones de la Policía de Corrientes realizaron varios allanamientos en el barrio San Marcos en relación al robo del comercio. Un hombre de unos 40 años fue demorado y se logró incautar varias prendas de vestir.

FOTO GENTILEZA RADIO DOS