Inflación: proyección preocupante

Al ritmo que viene creciendo el índice de precios al consumidor, la proyección para los cuatro trimestres es de 24,8%, una cifra bastante más alta de la que pronosticó el gobierno.

El 2,4% de inflación que midió para el mes de marzo el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) elevó a 6,2% el acumulado en el primer trimestre lo que achica considerablemente el margen de maniobra para alcanzar sin apremios la meta del 17% anual que fijó el gobierno de Mauricio Macri. Al ritmo que viene creciendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC Costo de vida), la proyección para los cuatro trimestres es de 24,8%, una cifra bastante más alta de la que pronosticó la administración de Cambiemos. Si bien hay factores puntuales que justifican el aumento, lo concreto es que la inflación sigue siendo un problema y volvió a escena para poner a la Casa Rosada en la incómoda situación de tener que explicar que la situación está bajo control. Y entonces resuena con mayor insistencia el interrogante: ¿Está controlada la inflación? Aunque todas las luces del tablero económico muestran señales de alarma y los especialistas se esmeran en explicarlo de la manera menos dramática posible, el macrismo insiste con que vamos bien. Resulta difícil convencerse, pero hay que guardar un resto para la esperanza. Mientras tanto, en medio de indicadores desalentadores, hay una señal auspiciosa: no se oculta la información. El Indec ha dejado de dibujar números y eso ya es bastante. No ayuda para ir al supermercado, pero al menos permite prevenir.

La radiografía del Instituto señala que impulsado por los rubros alimentos y bebidas, los sectores relacionados con la educación -por el inicio del ciclo lectivo- y por la tarifa de electricidad y el incremento de los peajes en el área metropolitana, entre otras influencias, el Índice de Precios al Consumidor llegó al 2,4% en marzo. En enero midió 1,3% y en febrero 2,5%. El primer trimestre cerró con 6,2%, y es mucho. La información suministrada por el Indec detalla que los precios regulados -entre los que se encuentran los servicios públicos- aumentaron en marzo 3,3%; los estacionales -como educación- 3,7%; y el IPC Núcleo -conformado por alimentación y otros rubros de necesidad básica- se incrementaron 1,8%. Los bienes -como alimentos, frutas, verduras y alimentos- que representan 61,5% de la canasta, tuvieron en marzo una variación de 2,6%; mientras que los servicios, que explican el 38,5%, tuvieron una variación de 2% con respecto al mes anterior. En la medición por rubros se destacó un aumento del 3% en alimentos y bebidas, lo que aportó una suba de 1,04 puntos del 2,4% total, con incrementos de 5% en carnes, 2,8% en panificados; 2,5% en lácteos; y 7,7% en verduras. En este rubro la única baja se verificó en frutas, con un retroceso de 2,2%. Frente a este cuadro distintos economistas consideraron que la cifra de inflación debe ser tomada con “preocupación y cuidado”, y subrayaron que fue más alta de lo esperado. Por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina admitieron su inquietud por el escenario económico y cruzaron al Gobierno por la manera de combatir la inflación, en esa batalla se anotó el vocal de la central fabril José Urtubey, quien advirtió que la administración Macri “pone freno de mano a la economía” en su combate contra la inflación. “Como encaran la lucha contra la inflación se generan dos cuestiones negativas ya que por un lado el mercado interno sigue deprimiéndose porque da lugar a la inversión financiera más que productiva. Y por otro, seca la plaza, poniendo freno a la economía”, señaló. No es el único que cuestiona el remedio de tasas altas que aplica el Banco Central para sujetar las variables financieras, no parece ser el rumbo adecuado mientras se acentúa el déficit de inversión. Y se sabe que sin inversión no hay plan de desarrollo, así la industria difícilmente pueda reaccionar y volver a un círculo virtuoso.s