La situación de los educadores en la provincia

Docentes: no hubo asambleas para dar nuevos cargos a suplentes en el interior

El consejo de educación sorpresivamente suspendió las que debían hacerse esta semana. Es en simultáneo con el cese de maestros no titulares.

La administración provincial modificó un trámite administrativo para avanzar con la cesantía de docentes suplentes. Dicha categoría no es estable para estos educadores, por ejemplo, no pueden faltar bajo ninguna circunstancia y si bien es tradicional que se adhieran a las huelgas, el Gobierno provincial al parecer activó un mecanismo de “escarmiento”. Ayer se sumaron seis notificaciones de cesantía de maestros goyanos pertenecientes a la Escuela Nº 197. En ese listado hay profesores de Educación Física. Es extraño, y coincidentemente el Consejo General de Educación suspendió la asamblea semanal de maestros que se realiza en escuelas de cabecera, en este caso en Goya tendría que haberse desarrollado ayer y anteayer. Pero sin argumentaciones oficiales, el organismo educativo canceló la puesta en conocimiento del padrón de educadores para este lunes. Los suplentes que fueron cesanteados tienen dos opciones: ser incluidos en los últimos lugares de la fila o bien lograr otros cargos manteniendo los espacios que ocupaban. Pero lo que ocurrirá es que posiblemente, muchos alumnos del nivel Primario el próximo lunes tras el fin de semana largo, cuando lleguen a la escuela se encontrarán que no tienen maestras. Las primeras notificaciones empezaron a llegar a los maestros el martes pasado, el mismo día en que se desarrolló una jornada de paro nacional en repudio de las centrales sindicales docentes a la represión del pasado domingo a maestros que intentaban poner una carpa en la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación. La administración provincial, aliada política al Gobierno de Cambiemos, desde el inicio del ciclo lectivo intenta bajar los índices de acatamiento a las huelgas. De hecho, esta última tuvo poca adhesión y según el cálculo hecho por las centrales sindicales, sólo alcanzó un 2% en todo el territorio provincial. Por los paros que se hicieron el 6 y 7 de marzo, el Gobierno aplicó la retención del plus salarial para sancionar a los maestros que se plegaron a esas dos jornadas de medidas de fuerza. Corrientes sigue siendo una provincia que no tiene leyes paritarias y es el planteo que hacen los sindicatos desde hace al menos cuatro años. Las normas fueron aprobadas, incluida la paritaria de los empleados estatales. Con respecto a la devolución del plus descontado por los días de huelga de inicios del mes pasado, todavía no fueron reintegrados a los maestros. Y ayer volvió a informarse a nivel nacional la escala de ubicación de los salarios docentes de todo el país. Los haberes correntinos están muy abajo, de la mitad de tabla hacia el fondo.s