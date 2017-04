Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116937

Peligro de nuevos desprendimientos

Por riesgo de caída del cielorraso, en la Escuela Nº 8 redujeron el horario de clases

Sólo funciona el turno mañana, de 8 a 12. Se unificaron dos cursos en un aula y algunos utilizan la mitad del salón por temor al derrumbe.

Hace años que los directivos de la Escuela Nº 8 “Juan Bautista Alberdi” vienen solicitando refacciones edilicias, sin embargo sólo recibieron a personal técnico que realizó relevamientos pero que no avanzaron más allá, es decir hacia una solución definitiva. El problema que arrastran desde hace tiempo es el desprendimiento de cielorrasos debido a las importantes filtraciones que tiene el edificio tanto en techos como paredes. La preocupación resurgió esta semana, después de los días de lluvia, cuando se agravó el riesgo de desprendimiento de los cielorrasos de los salones. Ante el peligro que conlleva esta situación, los directivos tomaron nuevas medidas y algunos cursos tienen clases en un sector del aula donde todavía queda una parte del cielorraso en condiciones. Además, ante la falta de espacio físico unificaron los cursos, es decir que seis deben distribuirse en tres aulas, por lo que están compartiendo los salones que no están afectados para no perder días de clases. Junto a estas medidas se redujo el horario escolar de 8 a 12 y no de 10 a 18 como es habitual en esta escuela. Estas decisiones fueron adoptadas ante el temor de que se produzca un desprendimiento de los cielorrasos, lesionando a los alumnos y docentes que asisten a la escuela. “Queremos que los padres estén tranquilos sabiendo que tomamos medidas preventivas para evitar cualquier tipo de accidentes y estamos a la espera de que se inicien las obras en el establecimiento con el cambio de cielorrasos”, resaltó la vicedirectora a cargo, María del Carmen Gueri. “Éste es un problema que venimos acarreando desde hace años y es necesario que se tomen medidas a la brevedad y que inicien las obras, además deben hacer refacciones en el sistema eléctrico, que es deficiente desde hace mucho tiempo”, explicó la vicedirectora. Y agregó: “En la escuela se tomaron todas las medidas preventivas posibles para evitar una tragedia, pero necesitamos que las respuestas del Ministerio sean inmediatas porque realmente estamos haciendo un esfuerzo para trabajar en estas condiciones. Se juntan dos cursos en una sola aula porque no contamos con tantos salones y los que tenemos corren peligro de desmoronarse los cielorrasos”. Resaltó que la directora Margarita Morales se está encargando del tema y volvió a presentar notas al Ministerio de Educación para que agilicen la gestión para solucionar los problemas edilicios que se acrecentaron con las últimas lluvias y tormentas. Y afirmó que les arreglaron todo el techo en la parte de afuera pero falta la colocación de cielorrasos. s