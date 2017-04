Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116941

Retraso de cinco meses

Goya: funcionarios del Invico adelantan que en mayo entregarán casas

Se trata de 150 viviendas que debían ser otorgadas en noviembre de 2016. Las demoras se debieron a problemas técnicos con el sistema eléctrico.

La demora en la entrega de casas por parte del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) en Goya provocó el malestar generalizado de parte de las familias adjudicatarias de viviendas. Ante la amenaza de una marcha y de otras manifestaciones vecinales, autoridades anunciaron la pronta entrega de las casas. El delegado del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) de Goya, Rubén Darío Brayer, comunicó a FM Norte que se entregarían en mayo viviendas de zona Sur de Goya. El delegado explicó que no se han entregado las 100 viviendas construidas en la zona Sur hasta el momento, debido a que tuvieron problemas de índole técnico, relacionados con el sistema eléctrico. La entrega de las casas es aguardada por los beneficiarios desde noviembre de 2016. Brayer comunicó que están licitadas y listas para empezar a construirse otras 150 viviendas en inmediaciones del grupo habitacional que será entregado por el gobernador Ricardo Colombi en poco tiempo. “Estas viviendas de la zona Sur han tenido un problema de carácter técnico y al momento de probarse la iluminación completa del barrio, surgió de que traía algunos inconvenientes al Aeroclub de Goya. A estos inconvenientes no los puede tener el Aeroclub por razones de seguridad. Desde la parte troncal, desde donde sale la iluminación, se ha hecho un tendido de 200 metros la primera vez, y luego de que surgió el inconveniente los constructores junto con la Dpec y los técnicos de Invico tuvieron que abocarse a una nueva tarea. Ahora se está haciendo un cableado de aproximadamente mil metros, y este nuevo sistema eléctrico no acarreará inconvenientes al Aeroclub. El trabajo se hizo además por la seguridad de las personas que van a ir a vivir en ese barrio. El Invico me ha autorizado a que pueda difundir la noticia y que para el mes de mayo estarían terminadas estas obras”, explicó. El funcionario aseguró que el instituto construirá 150 viviendas que ya fueron licitadas por la Provincia y que fueron anunciadas por el Gobernador: “Están las empresas constructoras y cuando el Gobierno de la Provincia lo anuncie, estarán en condiciones de comenzar la nueva construcción. Tengo información de que 100 viviendas estarían en cercanías de las viviendas próximas a entregar y las otras 50 podrían estar en un terreno en zona Sur”. s