El dÍa después

Bauza, molesto por la manera de comunicar su salida de la Selección

El Patón también se refirió a su charla con Tapia, al tema Icardi y a la posibilidad del desembarco de Jorge Sampaoli.

El exdirector técnico del seleccionado argentino de fútbol Edgardo Bauza, admitió ayer que hubiese preferido “otra forma” de enterarse de su salida del equipo por decisión del nuevo presidente de la AFA, Claudio Tapia, cuando faltan cuatro fechas para el fin de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial Rusia 2018. “Hubiese elegido otra forma de comunicar la salida de un entrenador. Fue una decisión del presidente, no es la primera vez que me toca enfrentar esta decisión y mi vida no se termina acá, pero me hubiese gustado seguir, porque quería dirigir el Mundial’, apuntó Bauza en diálogo con TyC Sports. De todas maneras, Bauza detalló que su charla con Tapia, quien alargó el anuncio del alejamiento del entrenador que generó un desgaste mediático, fue “profunda”, donde evacuaron “todas las dudas” que tenían. “Cada uno elige la manera de comunicarla, me considero transparente, fue una buena charla y les deseo lo mejor”, agregó el ex director técnico de San Lorenzo. “Estoy entero, como siempre, pero un poco amargado a la vez. Fue una experiencia hermosa y ahora alentaré para que a la Selección le vaya bien. Sigo pensando que la Argentina va a salir campeón”, señaló Bauza. El “Patón” también afirmó que tanto Lionel Messi como Javier Mascherano no lo condicionaron por la citación de un futbolista, con el delantero Mauro Icardi, de alto perfil mediático e involucrado en una historia sentimental con la exesposa de “Maxi” López, Wanda Nara, como referencia. “Jamás, ningún jugador hizo un reproche. Soy un agradecido a los jugadores, se brindaron, estuvieron sin problemas, a veces sin dormir y nunca pusieron un pero. Con Icardi estuve y sabía, y sabe, que si era el director técnico podía ser citado. Nadie me dijo nada de Icardi ni de nadie”, resaltó el exdefensor de Rosario Central. En tanto, ante la posibilidad de que Jorge Sampaoli sea su sucesor en el cargo, el exdirector técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, donde fue campeón en la Copa Libertadores 2008, dijo lo siguiente: “En caso de que asuma va a tener dos partidos amistosos, algo que no tuve, y podrá inculcar su idea de trabajar. Su historia lo avala, le deseo lo mejor, tiene capacidad y experiencia a nivel de Selección”, sostuvo.s