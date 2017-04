Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116976

JudicializaciÓn de la polÍtica en Corrientes

Sigue en duda el destino del Partido Liberal rumbo a las urnas municipales

En segunda instancia se rechazó su integración a la alianza Haciendo Corrientes. Los apoderados apelarán este lunes ante el STJ.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Electoral, con la firma de sus tres integrantes: María Herminia Puig, Martha Altabe de Lértora y Nidia Billinghurst, resolvió el miércoles pasado rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Comité Capital del Partido Liberal (PL) al fallo de primera instancia de la jueza Herrero que excluyó al partido de la alianza Haciendo Corrientes y ECO-Cambiemos. Ayer, en pleno feriado, el apoderado del PL, Diego Almirón, anticipó que este lunes apelará el dictamen ante la tercera instancia que es el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

“Nosotros consideramos que somos parte de Haciendo Corrientes por más que el sello o la boleta hasta ahora no pueda participar en esa alianza”, dijo Almirón. Aclaró que “los lugares asignados al PL dentro de las grillas municipales de Haciendo Corrientes están asegurados porque fueron inscriptos como extrapartidarios, es decir que la candidatura de Any Pereyra como viceintendenta no corre peligro alguno, así como el del concejal”.

El letrado analizó luego en declaraciones radiales: “El fallo de hoy era algo esperado, así que apelaremos ante el Superior Tribunal de Justicia. Mañana mismo lo haremos y seguramente antes del 4 de mayo el STJ se expedirá al respecto, que es cuando se debe concretar la presentación de boletas de acuerdo al calendario electoral vigente”. El sello partidario es de suma importancia ya que el PL es aliado del PJ desde las últimas elecciones de 2013, cuando integró el Frente para la Victoria (FpV), ahora dejado de lado por el intendente Ríos, quien fundó el frente Haciendo Corrientes.s