Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116980

Inicio » Información » Deportes

Curupay y Mandiyú, el gran atractivo

Otra vez la lluvia suspendió el arranque del fútbol local

El maderero, campeón vigente, debia enfrentae por la primera fecha del campeonato de élite al Algodonero. En cancha de Alvear y a las 16.

26

Tras la postergación de una semana, por la lluvia, hoy nuevamente por la misma razón los torneos de la primera A y B de la Liga Correntina de Fútbol no se jugarán. En otra desprolijidad institucional, el campeón vigente de la élite, Curupay, jugará en cancha de Alvear contra Mandiyú, abriendo la primera fecha. El Algodonero, el conjunto más convocante en la Liga, y el Maderero, el ganador del campeonato 2016, debían jugar en cancha de Huracán Corrientes, para darle la verdadera importancia que tiene este cotejo. Sin embargo, se jugará en cancha del Celeste, ubicada en la avenida Armenia al 3.100. Será a partir de las 16 y con el arbitraje de Miguel La Cruz González.

En tanto, el subcampeón, Boca Unidos, jugará hoy en cancha de Libertad contra Sportivo Corrientes, que abre la jornada a las 14.30. En el segundo partido allí (16.30) jugarán el anfitrión y Lipton, los dos equipos recientemente ascendieron del torneo de la B de 2016. Juventud Naciente, de San Luis del Palmar, campeón del Ascenso con una extraordinaria campaña, debutará en la primera A de local frente a Cambá Cuá. El Rojo contrató a Pity Rodríguez como nuevo entrenador. La primera fecha de la A va a finalizar el próximo miércoles 19, cuando Ferroviario se mida con La Amistad.

El Tren Verde, con motivo de la competencia de la Supercopa Correntina, lleva su partido entre semana. Una decisión que se mantendrá, ya que también integra el Federal B, que señalan su inicio para fines del primer semestre del año. Se realizará un solo cotejo de la primera B, el que jugará Invico contra Alvear. El club de las viviendas ascendió de la primera C el año pasado.

El resto del Ascenso se va a completar mañana. No obstante, esta última categoría recién se programaría para el siguiente fin de semana (22 y 23 de abril). En el Infanto Juvenil hoy, en cancha de Ferroviario, tres partidos fueron reprogramados, debido a la postergación que sufrieron por la lluvia la semana anterior. A las 10, el Sub 11, la final revancha entre Boca Unidos y Libertad. A las 16, el Sub 13, Santa Catalina y Boca Unidos (ida final). A las 17, jugará el Sub 15, Ferroviario y Boca Unidos (revancha final). s