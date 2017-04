Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116983

Marcelo Gallardo

“Me quedo con el total de lo hecho por todo el equipo”

El entrenador de River Plate habló tras el triunfo sobre Melgar por la Copa Libertadores. Mañana no jugará Ponzio y volvería Lollo.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo se mostró muy conforme con lo hecho por sus dirigidos en la victoria del jueves último por 4 a 2 sobre Melgar, de Perú, por la segunda fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores, y sostuvo que prefiere quedarse “con lo hecho por el equipo durante todo el partido y no solamente por un ratito”.

“Es que después de esos 25 primeros minutos en que nos convirtieron, nosotros también anotamos y a partir de entonces controlamos el partido hasta el final. Pero a pesar de eso, prefiero quedarme con la actuación global y no solamente con un ratito, porque me sentí representado por el juego del equipo y lo disfruté mucho”, confió Gallardo. “Por supuesto que soy consciente de que los rivales también te estudian, te analizan, y ellos lo demostraron en esa primera media hora en que fueron muy inteligentes, pero después evidentemente no lo pudieron sostener y nosotros ejercimos un control absoluto del juego”, apuntó.

Lo guarda

Por otro lado, Marcelo Gallardo le otorgó descanso al volante Leonardo Ponzio, quien quedó fuera de los convocados para el partido de mañana ante Tigre como visitante por la 20ª fecha del campeonato de Primera División. Ponzio es el único futbolista del equipo titular que no apareció entre los 18 convocados para jugar ante Tigre, el día después del éxito ante Melgar de Perú por Copa Libertadores, y su lugar fue ocupado por Nicolás Domingo. Gallardo también dispuso el regreso de Luciano Lollo, quien jugó cuatro partidos con la reserva del club para recuperar ritmo futbolístico e ingresaría por el zaguero central Jonatan Maidana.s