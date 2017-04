Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117021

Desidia en la gestión cuya ministra quiere ser candidata

Educación en problemas: sólo hay 8 supervisores para toda la provincia

Son 27 en total pero la mayoría se jubiló. El ministerio nunca llamó a concurso para cubrir vacantes. Cierre de escuelas y docentes sin trabajo.

Los maestros cesanteados a inicios de la semana que pasó en la ciudad de Goya en represalia por haberse plegado al paro nacional del último martes, formalizarán sus reclamos mañana en la sede del Ministerio de Educación. La situación incluyó a profesores de Educación Física y desnudó otro problema del sistema educativo provincial, que es la falta de supervisores.

Fuentes oficiales del Consejo General de Educación revelaron a NORTE de Corrientes que solamente 27 supervisores posee dicho organismo para controlar la gestión educativa y pedagógica en todas las escuelas de la provincia. Este déficit, uno más de la gestión educativa de tres administraciones de Ricardo Colombi (UCR), se debe a que quienes desempeñaban esas funciones se jubilaron y no hubo más concursos para cubrir las vacantes.

Actualmente están activos solamente 8 supervisores para controlar el sistema educativo en toda la geografía correntina, la mayoría de los restantes están inactivos debido a que solicitaron licencias por enfermedad y otros pasaron a desarrollar tareas administrativas. Esto último se debe a la edad, son mayores y se les dificulta hacer viajes, y ya están con los trámites iniciados para acceder a la jubilación. Pero la cadena de desidia en la cartera que es conducida por Susana “Susanita” Benítez, al parecer es sistemática y no sólo producto de la mala gestión.

Tras la falta de supervisores se esconde algo muchos más grave: el cierre de escuelas por el registro mínimo de matrículas en los establecimientos. “Falta de plazas” es el término utilizado, una denominación mercantilista para definir el cierre de establecimientos educativos en el interior provincial. Benítez arribó a la cartera educativa el 18 de diciembre de 2015 y desde entonces, hasta ahora, abriga esperanzas de ocupar alguna candidatura legislativa.

“Susanita”, como le gusta que la llamen, contrató a fi­nes del año pasado un equi­po de jóvenes para que po­tencien su imagen en las re­des sociales. Pero en la vida real su rol como funciona­ria es casi decorativo. Un ejemplo cercano, las nego­ciaciones entre el Gobierno y los sindicatos docentes a inicios de marzo pasado no la tuvo como partícipe. Quien llevó adelante esas reuniones fue el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, otro funcionario que se abraza al deseo de ser nombrado para alguna postulación. En este caso la mayor: ser can­didato a Gobernador.

Volviendo a la gestión educativa, los jardines de infantes que deberían con­tar con un plantel de cinco supervisores, actualmen­te cuentan solamente con uno. Desde hace tiempo se realizan los pedidos para cubrir esas vacantes pero en el Consejo General y en el Ministerio de Educación, al parecer las prioridades van por otro camino.

En las recorridas que lle­va adelante la ministra Be­nítez chequea el número de matrículas de las es­cuelas, y si no llegan al mínimo se pasa al cierre de las mismas. Para vol­ver abrirlas, el trámite administrativo es lar­guísimo y engorroso. En el medio, docentes que­dan sin trabajo y niños sin enseñanza. El cierre también se da en algunos casos, solamente en divi­siones.

En lo coyuntural, el Gobierno de la Provin­cia todavía no liberó la retención del plus de $2 mil que no cobraron los maestros que hicieron paro el 6 y 7 marzo pasado. Fue a inicios del ciclo lectivo en el marco de una huelga nacional. A esa sanción se suman los reclamos cons­tantes por la aplicación de paritarias. s

Miradas opuestas a la forma de administrar

Funcionarios y operadores del Gobierno nacional mantienen críticas permanentes al comportamiento de los gobernadores con los fondos. Y el incremento de las plantillas de empleados estatales provinciales es uno de los puntos más objetados. La última vez que habían sido convocados todos los gobernadores fue a fines de diciembre pasado, cuando pasaron por el Ministerio del Interior y firmaron con Rogelio Frigerio y con el ti­tular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad, la devolución a las provincias del 1,9% de recursos retenidos a favor del organismo fede­ral. A pesar de esa entrega de recursos, los jefes distrita­les insistirán por más fondos debido a que la inflación no baja, recaudan poco en sus distritos y deben aumen­tar salarios.s

Repudio de la Unne a irrupción policial

La Universidad Nacional del Nordeste se solidariza con la Universidad Nacional de Jujuy y manifiesta su enérgico repudio al accionar ilegal de la Policía jujeña irrumpiendo en la Facultad de Ciencias Agrarias y llevando a cabo la detención ilícita de estudiantes, mientras se encontraban realizando actividades de confra­ternidad estudiantil con todas las habilitacio­nes correspondientes. La comunidad universi­taria del Nordeste mantiene un fuerte compro­miso con la defensa del Estado de Derecho y de la Autonomía Universitaria consagrada en la Constitución Nacional. El procedimiento lle­vado a cabo además fue violatorio del artículo 31 de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, que determina: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expre­sa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Por lo que no se puede aceptar que la policía ingrese a ninguna Universidad Pública del país a realizar procedimientos que están prohibidos por la ley.

Lesa humanidad

El próximo viernes, en Resistencia (Chaco), continuará el juicio de la causa conocida como “Caballero II” o “Caballero Residual”, en el que se juzga a once exmilitares y expolicías por delitos de lesa humanidad co­metidos en la ex Brigada de Investi­gaciones de la capital chaqueña. El reinicio de la causa se da en el marco de la puesta en marcha de otras in­vestigaciones y procesos de juicios orales en el país.