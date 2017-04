Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117026

En el programa “La Noche de Mirtha Legrand”

Los padres de Micaela cuestionaron al "sistema de justicia" por excarcelar a presos que no cumplieron su sentencia

Los padres de Micaela García, cuyo cadáver fue encontrado el sábado de la semana pasada en un descampado de la ciudad entrerriana de Gualeguay, cuestionaron al “sistema de Justicia” por excarcelar a presos que no terminaron de cumplir sus sentencias y dijo que siempre "se corre detrás de los problemas".

“Periodísticamente la cuestión se enfoca demasiado en el juez (de Ejecución Penal de Entre Ríos, Carlos Alfredo) Rossi y es el sistema, la Ley, quien lo permite”, dijo Néstor “Yuyo” García, el padre de Micaela, en referencia al magistrado que excarceló al acusado de asesinar a su hija, a pesar de que tenía informes desfavorables.

“Es el sistema de Justicia el que está fallando. Yo creo que siempre estamos corriendo detrás de los problemas”, agregó el hombre durante el programa “La Noche de Mirtha Legrand”, donde afirmó también que “los resultados no son buenos en la recuperación de los presos”.

A su lado, Andrea Lescano, la madre de Micaela, recordó a su hija como “una líder, una chica bastante cabrona, pero con una personalidad muy fuerte”.

“No voy a tener explicaciones, mi hija no está. He tomado la decisión de seguir las cuestiones sociales que empezó ´La Negra´, como le decían sus compañeros de militancia, y por eso vamos a crear una fundación”, dijo la mujer.

En tanto, “Yuyo” García agregó que la fundación “servirá para poder lograr los sueños que Micaela tenia, ayudar a mucha gente”.

Micaela (21) fue vista por última vez el viernes 31 de marzo último cuando regresaba a su casa tras concurrir al boliche King, de Gualeguay.

Una semana más tarde de la desaparición de la joven, su cadáver desnudo y en avanzado estado de putrefacción fue hallado entre pastizales a siete kilómetros de la ruta nacional 12 y a ocho de donde se había hallado su ropa, en la Estancia Seis Robles, una zona arbolada de difícil visibilidad desde la calle y camino al paraje rural de González Calderón.

Por el crimen fue detenido pocos días después Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes penales por violación que se hallaba en libertad condicional a pesar de que tenía informes penitenciarios desfavorables.

El hombre fue apresado en la localidad bonaerense de Moreno y en su indagatoria admitió el hecho y vinculó con el crimen a su jefe, Néstor Pavón, el dueño de un lavadero de camiones para el cual trabajaba desde hacía unos meses.

Ambos quedaron acusados del delito de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por alevosía, por femicidio y criminis causa".

Además de estos dos hombres quedó detenido el padrastro de Wagner, llamado Fabián Ehcosor, un suboficial retirado del Ejército y miembro de la Policía Local de Malvinas Argentinas, acusado de encubrimiento agravado.

La autopsia confirmó que Micaela murió por estrangulamiento antes de las 9.30 del sábado 1 de este mes y que presentaba "hematomas en la cadera, en la zona genital y paragenital", lo que indica que sufrió "un ataque sexual".