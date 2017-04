Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117055

Duro mensaje de la iglesia

El Arzobispo exhortó a “sacar la manzana podrida” de la corrupción

Andrés Stanovnik pidió a los candidatos un “intercambio ejemplar” y advirtió que el narcotráfico “enferma a nuestro pueblo”.

26

El arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, envió un fuerte mensaje contra la corrupción, en el que instó a “sacar la manzana podrida”. El prelado se dirigió a la comunidad de laicos que tradicionalmente lo visita el Domingo de Pascua (ver más en la página 4) y durante su elocución hizo un paralelismo entre Corrientes y la ciudad griega de Corinto en la época de los romanos.

“Corintos era una ciudad muy difícil, como todas las ciudades puerto, de modo que ahí había de todo, de la corrupción que se puedan imaginar como sucede hoy en nuestras ciudades y no solo en las ciudades puerto”, señaló el Arzobispo y agregó: “Todos tenemos en nuestra imaginación lo que sucede en nuestras costas, que no es solo el problema de la droga, el problema de la trata. Realmente son lugares de mucha corrupción y esa corrupción no depende de otros sino de nosotros, de las personas que vivimos ahí y de las que pasamos por ahí”.

Sin nombrar, el prelado hacía referencia a Itatí y a otras localidades correntinas donde está instalado el negocio de la droga. “San Pablo les decía a una pequeña comunidad cristiana (de Corinto) donde había conductas reprobables, entonces les dijo eso mismo que solemos explicar de la manzana podrida: una manzana podrida pudre a todas las demás. Entonces San Pablo les advierte del peligro de esas conductas y les dice: “Depónganse de la vieja levadura -esa vieja levadura era la manzana podrida- pero para aquella ciudad y para también para nosotros nos dice mucho. La vieja levadura es la que no levanta la base, es decir que la deja chata, si la queremos trasladar esa imagen a nuestra vida, una vida sin la levadura nueva es una vida baja en todo sentido”, señaló e instó a despojarse de “la vieja levadura para hacer una masa nueva”.

En el final de su mensaje pascual, el Arzobispo agregó: “Celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad”.

Contra el mal ejemplo

Al concluir la celebración, monseñor Stanovnik recibió a NORTE de Corrientes y se abordaron las elecciones y el narcotráfico como temas predominantes. Aunque todavía está indefinido la totalidad del calendario electoral en Corrientes, el clima de campaña se siente desde hace tiempo y sobre esa cuestión comenzó el diálogo.

-La campaña electoral está en marcha desde hace tiempo. ¿Qué espera para las elecciones?

-“Cuando se acerca este período de las elecciones decimos que son una gran oportunidad, no solo el acto eleccionario, sino toda la preparación, es un gran desafío. Esto puede hacernos mucho bien, como puede hacernos mucho daño. Puede hacernos mucho bien si hay, por ejemplo, conductas ejemplares de los candidatos que se presentan para las diversas funciones, y tienen una conducta ejemplar”.

-¿Cuál sería esa conducta ejemplar?

-“Ejemplar me refiero en el intercambio tanto con sus propios compañeros como con otros grupos que se presentan con otros proyectos. Cuando hay ejemplaridad en el modo de tratarse es una escuela para todos, influye positivamente en toda la sociedad. Cuando hay campaña sucia, ensucia a nuestro pueblo y lo paraliza en el crecimiento, en las virtudes porque se ve el mal ejemplo y el mal ejemplo contagia, así como el buen ejemplo es lo mejor para motivar a las personas a imitarlo. El buen ejemplo hace bien y el mal ejemplo hace mucho daño. Así que esperamos el buen ejemplo de los candidatos que se presenten, ahora si están con las intenciones de entrar en una lucha sin cuartel para descalificar al contrario, faltar el respeto y todo eso, no sirve, hace mucho daño, lo mejor es que cada uno hable de sí mismo y de su proyecto”.

-¿Qué opina de lo que pasó en la provincia, especialmente en Itatí?

-“Yo creo que fue un regalo de la Virgen, el hecho de sacar a la luz la podredumbre que hay de fondo y que nos hace tanto daño y nos tiene paralizados como pueblo, como Nación. Precisamente por esta división, por los enfrentamientos y porque comienzan a tener una relevancia muy grande los intereses son muy particulares, sobre todo cuando se trata del narcotráfico, de la droga. Esto enferma a nuestro pueblo, ni hablar de nuestros jóvenes y nuestros niños. Yo creo que fue un regalo de la Virgen que lo tenemos que aprovechar, tenemos que llevar adelante todo esto, todos podemos hacer algo. Ojalá se continúa trabajando en ese sentido”.s