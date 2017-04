Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117068

Hospital Italiano ordena a Marcelo Robledo a que desaloje, si el Ioscor no paga su internación

El paciente diabético de Corrientes lleva una larga lucha con la obra Social y la Justicia. Hoy debe dejar su lugar de internación si no se paga el servicio por parte del Ioscor. Se le cortó la provisión de medicamentos.

12

Robledo escribió en su cuenta personal de Facebook: Hoy lamentablemente el Ioscor por no cumplir, y la jueza Romero Feris de Machado que no resuelve y (no) ordena que se cumpla con mi tratamiento.... y además hoy, por las deudas que mantiene con el Italiano y los viáticos que no manda, me obligan a denunciar el retardo de justicia al Superior Tribunal .

Hoy me intimaron a abonar o desalojar si no abono lo adeudado antes de las 15 horas, una barbaridad .

Hace 11 días no me dan los medicamentos y quien puede aguantar sin medicamentos tantos días .



Espero puedan resolver y ordenar se cumpla con la orden judicial .NO se puede vivir pidiendo porque no cumplen. La verdad es una barbaridad y la verdad no se, te terminan matando sin medicación y sin viáticos, escribió en la red social esta mañana.