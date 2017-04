Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117070

COMUNICADO OFICIAL

Any Pereyra se retracta de sus dichos respecto de la Jueza Herrero

La Vice Intendente y candidata a renovar su cargo por la alianza Haciendo Corrientes, se retractó de sus dichos sobre supuestas injerencias políticas en las decisiones de la Jueza Civil y Comercial N° 3 con competencia Electoral, María Eugenia Herrero. “No fue mi intención afectar su investidura”, manifestó. A continuación la carta completa.

Estimada Dra. María Eugenia Herrero. Jueza Electoral Provincial. Contestando su carta documento de fecha 11 de abril de abril, quiero manifestarle expresamente que ME RETRACTO de haber expresado públicamente mi pensamiento respecto a lo decidido por V.S. de excluir al Partido Liberal de la Alianza Haciendo Corrientes, sobre todo si Ud. se sintió injuriada y agraviada por ello. No fue mi intención afectar su investidura. Como mujer de la política, auxiliar del derecho como abogada, y sobre todo como mujer cristiana, no es mi voluntad ni mi espíritu iniciar y/o alimentar ningún tipo de conflicto con V.S., ni con ningún otro magistrado de la ciudad, en la que hace más de 19 años trabajo por el derecho y la justicia. No obstante seguiré trabajando para que la voluntad y la autonomía de los partidos políticos sea respetada por los magistrados. Lo expresado aquí ya lo he manifestado en distintos medios de comunicación en el día de hoy y además la presente será publicada, esperando se satisfaga su intimación.



La saludo cordialmente.-

Ana María Pereyra