PARAGUAY

Cartes renunció a la chance de reelección y el proyecto de enmienda ahora está en duda

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, anunció ayer que no se presentará "en ningún caso" como candidato a la reelección en 2018, una chance que estaba atada a la aprobación en el Congreso de una enmienda que permitiera otro mandato, iniciativa que había generado una ola de violencia y enfrentamientos y que ahora quedó en una zona de incertidumbre.

"Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia, para poner a su conocimiento que he tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato a presidente de la República para el periodo constitucional 2018-2023", escribió Cartes en una carta que mandó al titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Edmundo Valenzuela, y que colgó en su cuenta de Twitter.

Cartes expresó su deseo de que “este gesto de renunciamiento sirva para la pronunciación del diálogo dirigido al fortalecimiento institucional de la República, en armónica convivencia entre los paraguayos".

El mandatario anunció su decisión el mismo día en que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor de la oposición, convocó a una manifestación para mañana en Asunción en contra del proyecto de enmienda constitucional.

También para mañana está prevista la tercera sesión de la mesa de diálogo que había convocado Cartes para tratar la crisis creada y en la que no participó el PLRA, que exigía la retirada de ese proyecto como condición para participar en ese foro, y la llegada del secretario de Estado adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Francisco Palmieri.

Cartes llamó al diálogo tras los incidentes registrados el 31 de marzo en Asunción, en los que manifestantes contra el proyecto de enmienda incendiaron parte del edificio del Congreso.

Horas después, un militante del PLRA murió por el disparo de un policía, que junto a otros agentes habían allanado la sede partidaria.

La violencia se desató después de que 25 senadores aprobaran, fuera del recinto, el proyecto de enmienda que promovían parte del Partido Colorado, de Cartes, y el centroizquierdista Frente Guasú, del ex presidente Fernando Lugo, que también busca ser candidato.

Conocida la decisión de Cartes de no ser candidato, la iniciativa misma de enmienda entró en zona de debate: mientras algunos legisladores insisten en que debe avanzarse, otros consideran que perdió razón de ser.

La senadora colorada Lilian Samaniego informó que el proyecto de enmienda seguirá adelante “para que eso culmine en la decisión de la ciudadanía por el sí o por el no a la reelección”. “En eso nada cambia; solo el gesto de grandeza del presidente de dar ese paso al costado para que continúe todo y buscar esa institucionalidad", destacó Samaniego.

En una conferencia de prensa que compartió junto a su par Juan Darío Monge, Samaniego explicó que espera que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de enmienda.



En su mensaje en Twitter, antes de la carta, Cartes escribió: “Porque el Paraguay siempre está primero”. En el texto, cita al papa Francisco, que “invitó a todos, a perseverar, sin cansarnos, evitando todo tipo de violencia”.

Tras la conferencia de los colorados Samaniego y Monges, otro senador también oficialista, Juan Carlos Galaverna, los acusó de “cretinos e idiotas” y consideró que actuaron como “pichados”, una expresión local que equivale a “mal perdedor” o “resentido”.

"Fuimos testigos del culto a la mediocridad política. Cualquier principiante de política sabe que cuando el personaje protagoniza un hecho y lo da a conocer, el resto guarda silencio por varias horas para que la noticia se afirme", sostuvo Galaverna.

El jefe del partido, Pedro Alliana, afirmó que con la decisión de Cartes de bajarse de la reelección el proyecto de enmienda queda con chances mínimas, porque "no tiene sentido".

"El presidente tomó esta decisión por la crispación que se estaba dando y porque le impedía continuar con su trabajo", dijo Alliana a la emisora 970 AM.

Mientras, el titular del Congreso, Roberto Acevedo, evaluó que “la única manera” de creer en la renuncia a la candidatura de Cartes es que los diputados favorables a la reelección rechacen el proyecto de enmienda antes de enviarlo a comisiones.

“Todo tiene que concluir con el retiro, con el rechazo de la enmienda, que bien o mal está ahora en Diputados. Viniendo de uno de los mayores interesados, el presidente Cartes, no sé qué sentido tendría que los colorados apoyen este proyecto”, consideró.

Aunque la marcha convocada para mañana está en debate, sí está definido que los sectores que rechazan la reforma se reunirán para resolver los próximos pasos y luego darán una conferencia de prensa.

Un rato antes del anuncio de Cartes, el PLRA había confirmado la manifestación de mañana y su ausencia en la reunión del diálogo político impulsado por la Iglesia.

Hasta el momento, de esas conversaciones participan únicamente el Partido Colorado y el Frente Guasú de Lugo, que fue destituido por un juicio político exprés en el 2012 y necesita también una enmienda para ser postulado el año próximo.

"Consideramos que el pedido de enmienda debe continuar los canales institucionales correspondientes, hoy día en el ámbito de la Cámara de Diputados", dijo el Frente Guasú, el partido de Lugo, en un comunicado divulgado esta noche.

No obstante, la agrupación dijo que apoya la enmienda "como un reaseguro a la candidatura" de su líder, al que considera "habilitado constitucionalmente para disputar la Presidencia en 2018" por no haber completado su mandato al haber sido destituido.