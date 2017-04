Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117110

REPRESIÓN A LAS PROTESTAS SOCIALES

Wolff: "Si alguien debe dar explicaciones por muertos en protestas sociales, es el kirchnerismo"

El diputado del PRO Waldo Wolff dijo ayer que quien "tiene que dar explicaciones sobre muertos en protestas sociales es el kirchnerismo" y sostuvo que el proyecto que Cambiemos analiza en el Congreso (que promueve cambios en el Código Penal) no busca criminalizar las movilizaciones, sino por el contrario, penar a "criminales que utilizan la protesta social para accionar".

En declaraciones a FutuRock FM, el diputado explicó los alcances del proyecto de reforma del Código Penal que incorpora una nueva figura penal para la persona que "participando en una manifestación pública porte elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación".

"Lo que hace el proyecto es agravar las penas para aquellos que utilizando la protesta social usan elementos contundentes, se tapan la cara y accionan contra las fuerzas policiales y contra civiles. Es importante decirlo porque algunos medios y fuerzas políticas lo tergiversan. Acá nadie criminaliza la protesta social, sino que destaca a criminales que utilizan la protesta social para accionar, que es todo lo contrario", apuntó Wolff.

El legislador agregó que está "absolutamente garantizada la posibilidad de expresarse, pero cuando aparece alguien con la cara tapada y con palos frente a civiles, estamos cerca de la anomia".

En ese sentido se refirió a declaraciones del ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que "la represión no va a tardar mucho en dejar algún muerto" en la actual gestión.

"Si alguien tiene que dar explicaciones sobre muertos en protestas sociales es el kirchnerismo, que le pisaba la cabeza a los Qom durante cinco años sin que nadie diga nada", enfatizó Wolff.

Y agregó que "tenemos los 51 muertos de Once que tampoco los explicaron, taparon los muertos de La Plata, en el Bicentenario bailaban con Moria Casán y todavía no se sabe cuantos muertos hubo en Tucumán", entre otros casos.

Sobre el gobierno de Mauricio Macri, el diputado oficialista sostuvo que no ha tenido "ninguna víctima en protestas sociales, y esperemos que no las haya en ningún caso".

Específicamente en torno a la figura de Zaffaroni, opinó que "es uno de los hechos más vergonzosos de la democracia argentina que él ejerza el cargo que ejerce (por la CIDH) y haya ejercido el cargo que ejerció (en la Corte Suprema) y no tenga la condena desde muchos lugares que debería tener".

Wolff recordó que el magistrado "juró por los estatutos del '76, negaba habeas corpus a ciudadanos que terminaron siendo desaparecidos", y lo consideró "una muestra de la esquizofrenia del kirchnerismo, porque es imposible sostener esta dos banderas".

"Ni siquiera me voy a meter en los prostíbulos, en la defensa de Axel López. Eso lo dejo en un costado personal del juez", concluyó el legislador.