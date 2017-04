Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117141

El rumbo, sin alternativa

Especialistas en finanzas de sectores ortodoxos salieron a criticar la política económica por entender que no hay un plan para salir del atolladero.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio ayer un diagnóstico poco halagüeño sobre la evolución de la economía argentina y un par de horas después el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, salió a reafirmar el rumbo anunciando un incremento de la tasa de rendimiento de las Letras, que es el negocio de la especulación financiera, como medida de control del proceso inflacionario. De hecho, el funcionario volvió a mostrarse confiado en cumplir la meta de inflación que proyectó el Gobierno. Como contrapartida al optimismo oficial un grupo de economistas se ocupó de alertar que no hay camino alternativo al modelo que se trazó Cambiemos. Aunque duela reconocerlo fue lo que ya dijo el presidente Mauricio Macri: “No existe plan B”. Todo parece indicar que solo queda rezar. La economía es, sin dudas, el Talón de Aquiles de la administración nacional. El humor social, que se reflejará en los resultados políticos, resolverán si con la oración basta o habrá que hacer algo más.

El objetivo a principio de año de la Casa Rosada era llegar a las urnas con algo de aire gracias a una economía parcialmente recuperada, pero no hay signos de mejoría y los pronósticos no son auspiciosos. Ayer al presentar su Panorama Económico Mundial en Washington, el Fondo Monetario señaló que la economía argentina crecerá este año 2,2%, muy por debajo de lo previsto por el gobierno, mientras la inflación se ubicará en 21,6%, casi cinco puntos por encima de lo fijado por el Banco Central. Casi en simultáneo al informe del FMI, Federico Sturzenegger del BCRA reafirmó la meta inflacionaria de entre 12 y 17% para este año, al tiempo que anunció la decisión de elevar la tasa de rendimiento de las Lebac a 28 días en dos puntos porcentuales, de 22,25% al 24,25%. “No nos creían el año pasado cuando dijimos que íbamos a reducir la inflación. Pero yo estoy convencido de que lograremos ubicar la tasa de inflación en la meta prevista de entre el 12% y el 17% para este año y será la sociedad la que nos podrá evaluar, a la que vamos a rendir cuentas”, dijo el funcionario. En paralelo, especialistas en finanzas de sectores ortodoxos salieron a criticar la política económica por entender que “no hay un plan para salir de la decadencia”, y advirtieron sobre el avance del déficit fiscal y la inflación. Llamativamente los cuestionamientos provinieron de observadores inicialmente más cercanos al ideario macrista, como el economista ortodoxo Miguel Ángel Broda, quien alertó que “el enfermo está grave”. Broda cuestionó: “Acá no hay plan A ni plan B, esto es insostenible en el largo plazo. No se puede tener creciente déficit fiscal, mangueando ahorro externo. Es inestable”. El dardo está dirigido a Mauricio Macri, quien define el rumbo económico, “claramente, dañamos la razón básica de Cambiemos que es cambiar y sacarnos de la decadencia”, fustigó Broda, y señaló: “Si tengo una sola bala, juego para bajar la inflación. Esa es la precondición para volver a país normal”. Pero, además le dedicó un párrafo a los colaboradores del Presidente: “Los ministros son gerentes, se puede ser muy exitoso en una empresa, pero yo como CEO de Techint duraría medio día”. La crítica está en línea con las consideraciones del economista también ortodoxo José Luis Espert, quien se quejó “se pone ocho ministerios de Economía a ser coordinados por dos tipos que saben hacer plata y no entienden nada de economía”. Los cuestionamientos coinciden con los dichos del exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen y el industrial José Ignacio de Mendiguren, al hacer referencia: “Esto ya lo vivimos con Martínez de Hoz y Cavallo”. Es decir, un rumbo conocido.s