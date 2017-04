Distorsión, la propuesta del artista Pablo Gogna

Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117145

A partir de las 20 de hoy quedará inaugurada la muestra “Distorsión”, del artista plástico Pablo Gogna, en la Sala “Eloísa Torrent de Vidal” del Museo de Bellas Artes “Dr. Juan Ramón Vidal”. “Distorsión” es el título de la muestra, pero además es la esencia clave del género artístico favorito del autor, cuyo basamento teórico es la caricatura. Enmarcado en este antiguo estilo, convergen personalidades como el papa Francisco, Mercedes Sosa, Lionel Messi, Juan Martín del Potro; o personajes televisivos como Wolverine, Games of Trhones, The Flash, Batman vs. Superman, entre muchos otros. En cada una de sus obras el humor aparece ligado al aspecto, pero pese a la distorsión u exageración, propia del género, el realismo jamás se aparta de las pinceladas. Esta exposición podrá ser visitada hasta el 21 de mayo, de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20. Sábados, domingos y feriados de 9 a 12 y de 17 a 20. Cabe destacar que el artista correntino participó tiempo atrás, de una jornada de dibujo al aire libre en Puerto Madero, organizada por el Museo Bernasconi. Para participar de este importante encuentro de artistas, Gogna envió al Museo una caricatura de León Ferrari, donde él está crucificado. Eso tiene que ver con una de sus obras más famosas, porque es un artista del tiempo de la dictadura y tuvo que exiliarse por una exposición muy fuerte que hizo referida a eso. “Él había expuesto ‘Muñequitos de Jesús’ sobre aviones de guerra, entonces mi idea fue hacer la caricatura de él como crucificado sobre un avión de guerra, también hice una caricatura de Spinetta, y la última: una de Messi y Tevez a modo de gladiadores a punto de batallar”, contó en su momento. Pablo Gogna participó en varios concursos de dibujo, el último fue en Londres. “Era en el marco de Proyecto Gioconda, adonde se mandaban diferentes obras, y la mía fue una versión caricaturizada de La Gioconda”. De la actividad también participaron artistas de renombre nacional, quienes compartieron experiencias con los jóvenes talentos. Hoy sus obras podrán ser apreciadas en el Museo de Bellas Artes. s