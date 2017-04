Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117146

La muerte del hincha de Belgrano

“Fue premeditado, lo buscó para pegarle”, dijo el amigo de Emanuel

Lucas Ortega comprometió a Oscar Gómez, uno de los detenidos. Contó cómo fue la secuencia del ataque en la tribuna. ya declaró ante la justicia.

La muerte de Emanuel Balbo, de 22 años, fue la noticia que sacudió al mundo del fútbol el último fin de semana. El hincha de Belgrano de Córdoba falleció tras ser golpeado en la tribuna y arrojado por una de las bocas de acceso en el estadio “Mario Kempes”. Uno de los amigos que lo acompañó el sábado a ver el clásico entre el Pirata y Talleres rompió el silencio y contó lo que vivieron los minutos previos al brutal ataque. Se trata de Lucas Ortega, quien contó, según reprodujo el sitio Día x día, cómo fue la secuencia vivida. “Hace años este Oscar Gómez (alias ‘Sapito’, uno de los acusados por el crimen que ya se entregó a la Justicia) corrió una ‘picada’ y mató a un hermano de Emanuel. Después de eso, los Gómez se quedaron con bronca porque se tuvieron que ir del barrio y el ‘Sapito’ lo insultaba a Emanuel cada vez que lo veía”, comenzó en su relato. El día del partido, según dijo Ortega, Oscar Gómez los cruzó antes de ingresar a la tribuna. “Nos vimos antes de empezar el partido. Gómez lo insultó a Emanuel. Nosotros no le dimos bola, nos fuimos más arriba en la popular”, dijo. Sin embargo contó que en el entretiempo empezó la barbarie: “Terminó el primer tiempo y la gente se sentó. Ahí vi que el ‘Sapito’ empezó a mirar hacia arriba, como buscando a Emanuel. Nosotros estábamos parados y de golpe aparece ‘Sapito’ con varios hombres. Lo empieza a increpar a Emanuel, lo insultaban. ‘Sapito’ también me conoce a mí, pero era con Emanuel la cosa. Yo traté de defenderlo, pero él y los otros monos empezaron a golpear a Emanuel”, contó. “Para mí que el ataque fue premeditado. Fue todo un quil..., pasó muy rápido. Traté de meterme, agarré de los brazos a uno de los que le pegaba, pero eran muchos. Ahí ‘Sapito’ empezó a gritar que Emanuel era de Talleres y se sumaron otros a pegarle”, agregó Ortega en su relato. Luego contó cómo vivió desde arriba de la tribuna la muerte de su amigo: “La gente se amontonó y no pude bajar, fui quedando cada vez más arriba. De golpe a Emanuel no lo vi más, y empecé a escuchar que la gente gritaba que habían tirado a un hincha”. Ortega fue uno de los que acompañó a la familia de Emanuel Balbo en el hospital. Declaró ante la Justicia en la noche del sábado y luego contó a algunos medios lo que vivieron. Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, expresó su dolor por la muerte de Emanuel y sostuvo que “debe haber una condena ejemplar” para los culpables. Peña mostró su dolor por el episodio por el que cinco personas fueron detenidas y dijo que el hecho “nos interpela como sociedad”. El jefe de Gabinete expresó su dolor como hincha, como padre. “Las imágenes fueron tremendas, y la imagen grabada de gente mirando esa situación, chicos, familia, nos interpela como sociedad y a su vez nos interpela como poder público”, afirmó el funcionario.s