La lluvia obliga a suspender actividades al aire libre y entrega de la SUBE

Las vacunaciones en la Plaza Cabral y la entrega de SUBE a adultos mayores fueron reprogramadas por el municipio.

Por la intensa lluvia, la Municipalidad de Corrientes hoy también suspende la jornada de vacunación hratuita prevista en la plaza Cabral.

En los últimos dos días, los agentes sanitarios comunales colocaron más de 500 dosis, de las cuales 300 son antigripales y 200 son otras vacunas del Calendario Nacional.

Asu vez informa a los adultos mayores de 70 años, que por la lluvia hoy no puedan asistir a retirar su tarjeta SUBE para el Boleta Gratuito; se reprogramará la jornada de distribución del plástico, por lo que el adulto mayor no perderá el acceso al beneficio.

Para este miércoles 19 y jueves 20 está previsto la entrega de tarjetas a quienes tengan DNI finalizados en 2 y 3. Pero quienes no lo puedan retirar hoy, por las inclemencias climáticas, lo podrán hacer en los días sucesivos.