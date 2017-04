Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117193

Industria: el modelo raquítico

La industrialización es una asignatura pendiente por estos lares; hay que remontarse dos o tres décadas atrás para encontrar algún vestigio de fomento a la industria local.

El Gobierno central anunció ayer el envío de 57,2 millones de pesos en calidad de Aportes No Reembolsables (ANR) para financiar obras en 21 parques industriales de nueve provincias con la intención de contribuir al desarrollo del sector mejorando la infraestructura del lugar. El plan contempla pavimentación de calles internas, instalación de red de agua corriente o alumbrado público, entre otros trabajos dentro y fuera del polo laboral de tal manera que se facilite la instalación de empresas, objetivo principal del proyecto. Los recursos se distribuirán en parques industriales ubicados en Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Chubut, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Chaco. La provincia de Corrientes no aparece en la consideración nacional, pese al raquítico desarrollo industrial y los sostenidos índices de desocupación y pobreza que exhibe el distrito.

Ni siquiera la vinculación política logró abrir oportunidades. La administración de Corrientes está en manos desde hace 16 años del radicalismo y es -en esta etapa- aliada de Cambiemos, como antes lo fue del kirchnerismo, sin embargo el alineamiento no ayudó mucho. Quizás hay otras razones de mayor peso. Como sea, la provincia otra vez quedó fuera de un proyecto que busca apuntar el aspecto productivo para generar empleo privado, genuino. La industrialización es una asignatura pendiente por estos lares; hay que remontarse dos o tres décadas atrás para encontrar algún vestigio de fomento a la industria local. Las sucesivas gestiones del radicalismo correntino desde el 2001 a la actualidad -con idéntico apellido en el sillón del poder- acentuaron la postergación en esta materia, alcanza con decir que hubo que pasar tres mandatos para que se percataran de la ausencia de un cartera específica para la industria. Horacio Ricardo Colombi lo descubrió en 2013, luego de ser reelecto, y fue cuando prometió darle a su último mandato un sesgo industrialista. Le quedan diez meses en la poltrona de 25 de Mayo y Salta y el proyecto está verde, bastante lejos de madurar y dar frutos. En principio se proyectaron cinco parques industriales, que luego ampliaron a nueve. Involucra a las localidades de La Cruz, Monte Caseros, Mocoretá, Esquina, Ituzaingó, Paso de los Libres, Goya, Mercedes y Santa Rosa. De esta nómina solamente las tres últimas tienen empresas radicadas y en funcionamiento, el resto no salió de los planos o la etapa de obra básica. Según un relevamiento que publicó NORTE de Corrientes a mediados de marzo pasado, el parque más activo es el de Goya donde habría una veintena de firmas operando, desde embotelladoras de gaseosas, pasando por panificados hasta hilandería. En Mercedes, el pago chico de los últimos gobernadores radicales, hay dos empresas vinculadas al sector arrocero. A su vez, en Santa Rosa, donde se volcó mayor cantidad de recursos, el polo industrial no termina de despegar. Está pensado para el aprovechamiento de la producción forestal, pero el parque carece de infraestructura adecuada y eso retarda la mudanza de los operadores. No hace un mes que terminó la instalación de un transformador en el parque industrial de Santa Rosa, debió ser uno de los primeros pasos y terminó siendo el último. Ahora, con energía asegurada, apuran la llegada de los aserraderos. Claramente Corrientes está corriendo desde muy atrás en materia industrial. Es lo que explican las estadísticas sociales, que sitúa a la provincia como la peor de la región NEA y el país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), cuatro de cada diez correntinos son pobres, se debe a la falta de trabajo y de oportunidades.s