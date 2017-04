Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117198

Empleados del IOSCOR piden una auditorìa en el organismo

Es por los traslados y los descuentos en los haberes del personal.

Empleados del Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor) hace dos semana volvieron a las asambleas en reclamo de los descuentos aplicados a los trabajadores que el año pasado se plegaron a las medidas de fuerza por mejoras en sus salarios. Además, manifestaron su preocupación por los casos de traslados que afectan al personal que solicitó una recomposición salarial en 2016.

Ante este contexto, adelantaron a NORTE de Corrientes que se están definiendo reuniones con los candidatos a gobernador de la provincia con el fin de que el próximo gobierno realice una auditoría contable dentro de la obra social y el fin de la intervención se tiene que regularizar en todos los entes intervenidos; eso se va a dar en la reunión que tienen prevista con varios candidatos a la gobernación, la misma se estaría definiendo el próximo viernes.

En este sentido, el año pasado los empleados del sector mantuvieron un conflicto salarial que se extendió por más de dos meses. Los trabajadores pedían una mejora salarial, discusión que se desactivó con una actualización de ítems establecidos por normativa provincial. En el Ioscor, solicitaban equiparar los ingresos del personal como los de otros entes descentralizados, por ejemplo Lotería Correntina.

En ese entonces, con el compromiso de mejora asumido, los trabajadores en ese entonces levantaron las asambleas y las medidas de fuerza que consistían en la retención de servicios no urgentes. Sin embargo, al mes siguiente, no se hicieron esperar los descuentos, para algunos significó una retención de aproximadamente 3 mil pesos de su salario, incluido el no cobro del plus que se paga a todos los empleados estatales