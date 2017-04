Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117276

Otra polÉmica en el proceso de ingreso

Medicina niega inconsistencia en las evaluaciones y cierra etapa de reclamos

Autoridades de la facultad recibieron a estudiantes que protestan por el bochazo y dieron una explicación. La controversia no se disipa.

Luego de los reclamos y la presentación del petitorio que hicieron los ingresantes a la carrera de Medicina, la secretaria de Asuntos Sociales, Karina Báez, y el secretario de Extensión Universitaria, Eduardo Cibils, recibieron ayer a los alumnos. Durante el encuentro las autoridades de la Facultad de Medicina resaltaron que los docentes de la cátedra “Medicina, Hombre y Sociedad” continúan con la revisión de los exámenes de los alumnos que solicitaron que se vuelvan a verificar las evaluaciones. No obstante aclaron que sólo se iban a responder los correos que ingresaron hasta ayer con respecto a esta cuestión ya que hace más de una semana vienen contestando de manera personalizada a cada alumno sobre la situación académica de la materia.

Además, los alumnos que aprobaron el primer tramo de la materia iniciarán el segundo tramo este lunes con una duración de 1 mes y medio y luego se realizará el examen final. Durante la reunión con las autoridades de la Facultad los alumnos manifestaron distintas quejas con relación a las notas. Debido a todos los reclamos y la polémica que tuvo la Facultad de Medicina el año pasado, la modalidad de aprobación de los diversas instancias de la materia ya no son por puntos sino por letras.

Los estudiantes explicaron a este medio cómo son los resultados por letras teniendo en cuenta que la letra A equivale a que más del 60% del examen está aprobado; la letra B corresponde a un examen incompleto con menos del 60% realizado, y la letra C, inconexa o directamente sin respuestas. El objetivo es que los alumnos puedan llegar a tener entre letras A y B y puedan llegar a aprobar el primer tramo y continuar cursando el segundo y último tramo de la materia para no quedar libres.

Los reclamos surgen porque muchos alumnos fueron “bochados” en el primer tramo y afirman que los docentes no tienen un criterio de evaluación porque sólo aprobaron a un 10% de los que comenzaron la carrera. El malestar se genera porque al tener el primer tramo de la materia desaprobado, no pueden continuar con el cursado, por lo que piden que se hagan recuperatorios y que se informen cuáles son los criterios de evaluación.

Ante la disconformidad de los ingresantes por las respuestas de las autoridades, aquellos decidieron continuar con los reclamos y aseguraron que el lunes volverán a la Facultad de Medicina para exigir que todos los alumnos puedan cursar el segundo tramo de la materia hasta que finalice la corrección de los exámenes, con el fin de no perder la materia en caso de que se modifiquen algunas notas y puedan continuar cursando. Por su parte, algunos estudiantes comentaron que hace años vienen intentando ingresar a la Facultad de Medicina y pese a que asisten a academias no logran hacerlo. Según dicen, el conflicto se da en la primera materia de la carrera, por lo que sólo el 10 por ciento sale bien, y denuncian que las irregularidades se vienen presentando desde hace años y por ello piden mejoras urgentes. “Es una falta de respeto que tantos chicos salgan mal, es inconcebible. Los padres acompañamos a nuestros hijos porque es una situación muy delicada; y aunque la Universidad Nacional del Nordeste sea pública, los padres hacemos mucho esfuerzo para mandarlos a la estudiar por los gastos que eso representa”, resaltó Marta Ervetto.

Y añadió: “"Hay chicos que van a academias y hace años intentan ingresar. En la reunión que tuvieron con autoridades de la Facultad no dejaron que ingresemos los padres que estuvimos presentes, y si no hay nada que ocultar no deberían hacer reuniones a puertas cerradas”. Finalmente, Liza García, ingresante de la carrera, resaltó que continuarán con los reclamos, porque de 1.400 sólo 400 continuarán el segundo tramo de la materia". s

La explicación oficial sobre el proceso de evaluación

Considerando las necesidades mani­festadas por los estudiantes y padres, las autoridades de la Facultad de Medicina informaron que ayer cerraron la instan­cia de revisión del Tramo 1. Los correos ingresados con anterioridad, que queden pendientes de revisión (menos de 50) se­rán respondidos con la mayor celeridad posible.

Con relación a las solicitudes planteadas por los alumnos de la asignatura y los re­presentantes estudiantiles de la Facultad (expediente Nº 10-2017-03498), el equipo docente y las autoridades de la Facultad consideran otorgar una instancia de de­volución presencial vía Tribunal Docente (tres docentes), los días 2, 4 y 5 de mayo, con horario a definir, y que será comuni­cada la próxima semana vía mail oficial. La decisión está fundamentada en la reso­lución Nº 850/12 del Consejo Superior de la Unne, en la que se reconoce legalmente la notificación por correo electrónico.

El criterio académico tomado para esta segunda instancia de devolución es citar a los estudiantes que tengan cualquiera de las siguientes combinaciones de califica­ciones: AABBB, AAABC y AABBC, y hayan presentado su inquietud en el correo ofi­cial de la asignatura. Pasada esta devolu­ción, y en caso de reincorporación se pre­vén instancias de recuperación para esos estudiantes, sin perjuicio de los mismos. Para el resto de los estudiantes libres se habilitarán vías de devolución posteriores al cursado.s