Fuerte embestida del gobierno para desmentir una información del gobierno nacional

El informe del Ministerio de Educación de la Nación, acerca de que Corrientes es la provincia que peor paga a sus maestros, desató desde usinas de la Provincia, una fuerte campaña en las redes sociales y en algunos medios afines a la pauta oficial, de que la situación es al revés. La Dirección de Información Pública a través de un correo personal de un empleado, distribuyó la semana pasada los números que tratan de difundir. Norte de Corrientes lo difundió este domingo, y a las pocas horas vino la réplica en medios oficialistas.

La embestida oficial emanada desde el Ministerio de Educación de Corrientes, vía la DIP, sin embargo fue fuertemente rebatida por los docentes, tanto en sus cuentas particulares como en las de los medios que la difundieron.

El informe provincial dista de ser real, ya que no se ajusta a lo que difundió oficialmente el Ministerio de Educación de la Nación. Corrientes es la que peor paga en la región a sus maestros, y además no da a conocer las sumas en negro que distribuye antojadizamente, y que descuenta sin control ni justificación legal, como el plus o adicional.

En la mañana de este lunes los portales y radios recibieron la orden de publicar lo que que se les envió en el fin de semana desde la DIP.

Los comentarios de los usuarios de Facebook, por ejemplo, cuestionaron inmediatamente el informe oficial de la provincia, apenas las difundió un diario local, que no es Norte de Corrientes, y éstos fueron algunos de ellos:



Matias Parras

Basta de mentiras!!!! Corrientes sigue siendo la pcia. con más bajos sueldos d la región.. policías, salud , educación!!!!





Caro Espindola

Es completamente una mentira...el sueldo de bolsillo de docente no supera los 10.800$ de bolsillo pidan a un docente que les preste un recibo de sueldo saquen foto y publiquen también la realidad.....después los docentes somos los malos de la historia cuando se pide un salario digno!!!





Yanina Bejarano

La unica verdad es la realidad: http://www.nortecorrientes.com/tapa-del-dia/.





Rosa Sanchez

EL SR Colombi ...Dice cualquier,,cosa...y creen q tenemos un buen sueldo,,,igual q,,policia y salud deberiamos,,,tener un buen sueldo,,,,como relmente nos merecemoss...





Marcelo J. A Fernández

Esos datos, junto con las fuentes, son falsos, investigar con más responsabilidad por favor...Este diaro es masivo y ve mucha gente