Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117421

Se complica la situaciÓn en San Luis del Palmar

Críticas del intendente Valenzuela a los que hacen política con los inundados

Aseguró que a la comuna no llega la asistencia provincial. Hasta ahora se demora la ayuda de la nación. Se mantiene el número de evacuados.

26

En medio de la desolación que viven miles de familias de la zona rural en San Luis del Palmar, debido a la inundación que padecen a causa de las lluvias y el desborde del Riachuelo; la precaria logística con la que cuenta el Municipio para asistir a los pobladores es lamentable, ante tamaña situación. En este contexto, el intendente Ricardo Valenzuela contó que “desde el Municipio estamos haciendo lo humanamente posible para cumplir con la asistencia a todos los inundados”, y denunció a NORTE de Corrientes que “existe un estado municipal paralelo que también asiste a los damnificados”.

Debido a que “desde Desarrollo Social de la Provincia dicen que mandan asistencia, sin embargo, al Municipio no llega nada. Ellos van directamente a la gente y pasan sobre mi autoridad, si a mí me preguntan tengo que responder que no, porque yo sólo me entero por los medios que ellos traen ayuda”, resalto Valenzuela. Al mismo tiempo agregó: “De última lo importante es que la mercadería llegue a los inundados, pero me indigna que utilicen la necesidad de la gente para hacer política, hoy no es momento de hacer política, sino de asistir de manera unida dejando de lado cualquier bandería política y dando prioridad a los damnificados por las inundaciones”.

En este contexto, el jefe comunal aclaró que “hasta ahora el único funcionario provincial que se acercó al Municipio el último sábado fue el vicegobernador Gustavo Canteros, quien con un Unimog, un gomón y mercadería nos fuimos hasta la Quinta Sección a llevar asistencia a la gente”.

Odisea y desolación

En medio de esta crítica situación, el intendente resaltó que “la situación es bastante desalentadora en la zona rural, hoy -por ayer- estuvimos en la Cuarta Sección, donde hay alrededor de 400 familias afectadas de los parajes Arroyo Pelón, Capiiti y Empedrado Limpio”. Al lugar llegaron con una camioneta 4x4 y luego hicieron trasbordo marítimo en un tronco calado que los mismos pobladores fabricaron, en forma de bote, para atravesar el mar de agua.

El intendente resaltó que fue una odisea llegar hasta ahí “aparte de la desesperación, el peligro que uno corre. Por eso nos comprometimos en llevarle una piragua, y esta mañana -por ayer- ya la compramos”. s