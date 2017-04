Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/117434

Inicio » Información » Política

DESAPRENSIÓN

Mientras el gobernador pasea por Goya, el Norte de la provincia se hunde bajo el agua

Lejos de ponerse al frente de la contingencia, para asistir personalmente a los inundados de la Capital y de los pueblos del norte provincial, el gobernador Ricardo Colombi decidió seguir con su agenda en el sur povincial. Junto a Eduardo "Peteco" Vischi y Pedro Cassani, están ausentes adonde se los necesita.

12

La extraordinaria lluvia caída en las últimas veinte horas en la zona norte de Corrientes no hizo mella en el gobernador de la provincia. Su agenda en Goya, ciudad a la que le tiene particular afecto, no fue modificada en la jornada previa a la Fiesta del Surubí.

Anoche inauguró unos desagües en dos barrios goyanos y pernoctó en esa ciudad, como lo está haciendo habitualmente en los últimos tiempos.

Colombi decidió reunirse con mujeres que asisten a un encuentro organizado por su partido, en compañía de su futuro candidato a sucederle, el Ministro Coordinador Eduardo Peteco Vischi.

Su jornada culminará muy tarde, a la noche de este martes en Lavalle, adonde inaugurará la Terminal de ómnibus totalmente pintada de verde, en una localidad que ya no tiene ese servicio.

Mientras tanto, desde hace una semana más de cinco mil personas ya estuvieron afectadas por las inclemencias del tiempo, con sus hogares inundados, y la ayuda oficial dle gobierno provincal no llega, quedando a la merced de la ayuda de los municipios locales, tales como San Luis del Palmar, Santa Ana o Caá Catí. Defensa Civil no cuenta con los medios de asistencia y no hay acciones coordinadas ni se estableció puente aéreo alguno para llegar a parajes aislados.

En ese contexto Colombi sigue en el sur.

Si su agenda no se prolonga por la noche en Goya, volvería a la Capital, cuando ya la lluvia termine.