INTERNA PICANTE EN EL PERONISMO BONAERENSE

Cristina Kirchner no pudo convencer a Randazzo y pujarán por la senaduría

La ex presidenta intentó abroquelar a su ex ministro. Otra vez fracasó. Las urnas definirán algo más que un cargo legislativo.

No van a competir directa­mente, ambos irán en boletas de alianzas diferentes, pero en los hechos la puja será mano a mano porque inten­tarán cosechar votos en el mismo terreno político, el del atomizado Partido Justicialis­ta de la provincia de Buenos Aires y sus aliados del cam­po popular y nacional. Será, como decían los viejos rela­tores de fútbol, para alquilar balcones porque el tironeo entre la ex presidenta Cris­tina Elisabeth Fernández de Kirchner y su ex ministro Flo­rencio Randazzo supone una definición de fondo sobre el destino del PJ y de buena par­te de la oposición al gobierno de Mauricio Macri, que cerró su lista sin contratiempos y con la panza llena (ver página 6). Para colmo, en el mismo espacio planea terciar Sergio Massa que tiene una fijación con CFK, de modo que la Pri­maria de agosto será casi una elección abierta.

La verdadera (legislativa) está fijada para el tercer do­mingo de octubre y es un hecho que los tres, Cristina Kirchner, Florencio Randaz­zo y Sergio Massa, obtendrán el pase para esa competencia. Se descuenta que en las Paso conseguirán el número de votos necesario para ir a la general y como cada boleta corre en soledad dentro de sus respectivos frentes no tendrán obstáculo para co­ronar la candidatura. Lo in­teresante estará en cotejar los votos que suma cada uno por separado, ésa es la auténtica pelea electoral.

Cristina Kirchner, que fra­casó con un último intento (el viernes a la noche) por lograr la unidad con Randa­zzo, encabezará la lista de senadores nacionales por el Frente Unidad Ciudadana, en segundo lugar va el ex canciller Jorge Taiana. A su vez, la economista Fernanda Vallejos, el ex titular del Co­nicet, Roberto Salvarezza, y el titular del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, estarán en los primeros lugares de la nómina de precandidatos a diputados nacionales repre­sentando a la provincia de Buenos Aires por ese espacio. En la grilla también aparecen (más abajo) la gremialista ju­dicial Vanesa Siley, el ex go­bernador bonaerense Daniel Scioli, el secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, y el ex senador nacional por la UCR Leopol­do Moreau.

De esta forma, Cristina Kirchner vuelve a postularse como senadora nacional en el territorio bonaerense y por fuera de las estructuras del Partido Justicialista, como lo hiciera en 2005. La ex man­dataria declinó participar de una interna del peronismo que será dirimida entre su ex ministro de Interior y Trans­porte Florencio Randazzo y el actual intendente de José C Paz, Mario Ishii.

Como ocurrió en 2015, Randazzo le volvió a decir “no” a CFK, aquella vez el hombre quería disputarle la candidatura a presidente a Scioli. Ahora irá encabezan­do la lista “Cumplir” como postulante a la senaduría na­cional y lo apoya un intere­sante número de intendentes del PJ que se consideran los albaceas del sello.

El exfuncionario irá acom­pañado en la fórmula por la abogada Florencia Casami­quela y tendrá al intenden­te de Bolívar, Eduardo ‘Bali’ Bucca, como primero de la lista de postulantes a la Cá­mara baja, tras imponerse en una feroz interna con el exdi­putado Julián Domínguez.s

Massa y Solá

Tras mantener el suspen­so hasta ultimo momento, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, presentó su precandidatura a senador na­cional de Buenos Aires por el frente 1 País, junto a su socia política y jefa del GEN, Mar­garita Stolbizer. Massa estará acompañada por el legislador nacional Felipe Solá como cabeza de los precandidatos a diputados. En esa lista tam­bién aparecen Mirta Tundis, el exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el dipu­tado provincial bonaerense Jorge Sarghini.s

Cambiemos va a internas en Chaco

Al cierre de esta edición, dos opciones se presentaban en el frente Cambiemos de Chaco: la primera y ya con­firmada es la lista Cambian­do Juntos que encabeza la ex intendenta Aída Ayala, y la otra que se presentará será encabezada por el integrante de la Gremial médica, Sergio Martínez, quien cuenta con el respaldo de Hugo Domín­guez. Aída Ayala había expre­sado: “Espero que el resto de los sectores internos del radi­calismo la acepte como única lista”. Era posible que se pre­sente otra lista con el diputa­do provincial Roy Nikisch.

Mientras, a traves de su cuenta en la red social Twit­ter y luego de largas conver­saciones puertas adentro del Frente Chaco Merece Más, finalmente el gobernador Do­mingo Peppo dio a conocer los candidatos a diputados nacionales. Elda Pértile, Juan Mosqueda, Gustavo Martínez Campos y Mariel Gersel, son los nombres para las PASO del 13 de agosto. Dentro del Frente Chaco Merece Más se­rán varias las listas que irán a internas. En la provincia vecina se busca el recambio en cuatro bancas a diputados nacionales y tres suplentes.

Conforme al cronograma, se espera que el próximo 14 de julio se publiquen oficial­mente los padrones definiti­vos y comenzar formalmente la campaña electoral para las Paso, mientras que el inicio de los actos proselitistas para las generales será el 17 de septiembre.s