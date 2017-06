Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/120112

PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cambiemos completó las listas con Esteban Bullrich y Ocaña a la cabeza

El oficialismo presentará al ministro de Educación para el Senado y a la legisladora porteña para la Cámara de Diputados.

El frente oficialista Cam­biemos presentó ayer la lis­ta completa de candidatos para la provincia de Buenos Aires, que encabezarán Es­teban Bullrich para el Sena­do y Graciela Ocaña para la Cámara de Diputados.

La lista de candidatos a senadores nacionales es­tará conformada por el ac­tual ministro de Educación y la titular de la Acumar, Gladys González, mientras que Ocaña estará al frente de la nómina de diputados, acompañada por Héctor “Toty” Flores, referente de la Coalición Cívica de Elisa Carrió en La Matanza.

En esa nómina, pudo sa­ber NA, se ubicó en el tercer lugar el actual embajador ante Uruguay, Guillermo Montenegro, seguido por Marcela Campagnoli (tam­bién de la Coalición Cívica) y el radical Fabio Quetglas, abogado y consultor es­pecializado en desarrollo territorial. Se les suman como candidatos a diputa­dos nacionales Carlos Fer­nández (senador provincial de la UCR); Natalia Villa (funcionaria de Vicente Ló­pez, cercana al intendente Jorge Macri); Jorge Campos (también de Carrió) y Juan Aicega (concejal de General Pueyrredón).

La lista de diputados na­cionales continúa integrada por Josefina Mendoza (ra­dical, del sector de Ernesto Sanz); Hernán Berisso (di­rector provincial de Conse­jos Escolares, hombre de La Matanza); Ezequiel Langan (subsecretario de Asuntos Electorales y ex presidente de la Juventud PRO) y Carla Piccolomini (esposa de An­drés Ibarra).

En los lugares siguientes se ubican Pablo Anzaloni (del partido FE de Geró­nimo “Momo” Venegas) y Martín Medina (concejal de Lanús). En el Conurbano, donde se concentra la ma­yor cantidad de electores del país, Cambiemos posee diez de las 30 intendencias: Lanús, Morón, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, San Miguel, San Vicente, General Rodrí­guez y Pilar.

En las listas provinciales Cambiemos llevará como candidatos a senadores por la Primera Sección electo­ral a Gabino Tapia, Daniela Reich y Roberto Costa, y para diputados por la Se­gunda Sección a Ismael Santiago Passaglia, Sandra París y Matías Ranzzini.

SE BAJÓ SÁNCHEZ

En un cambio de último momento, el abogado Juan Manuel López, que patroci­na a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se sumó ayer a la lista del frente oficialista porteño Vamos Juntos como precan­didato a diputado nacional en reemplazo del legislador Fernando Sánchez, quien se sumará al equipo del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Con la ideóloga de Cam­biemos como cabeza de la nómina, el resto de los postulantes serán la vice­presidenta primera de la Legislatura porteña, Car­men Polledo; el escritor Fernando Iglesias; el letrado Juan Manuel López; los legisla­dores de la Ciudad Paula Oliveto Lago y Alejandro García; y el dirigente radical Fa­cundo Suárez Lastra. De esta manera, el espacio dejó definidos sus precan­didatos nacionales con fuerte preeminencia de la Coalición Cívica, casi doce horas antes del vencimien­to del plazo para la inscrip­ción de listas ante las juntas electorales.s

Lousteau, con radicales

El ex embajador argentino en Estados Unidos Martín Lousteau estará acompaña­do en su lista de precandida­tos a diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Ai­res por dos dirigentes radi­cales: la diputada Carla Ca­rrizo y Alvaro de Lamadrid.

Lousteau encabeza el frente Evolución Ciudadana en alianza con la UCR y el Partido Socialista, luego de que el oficialismo porteño rechazara su reclamo para armar el frente Cambiemos en el distrito y competir en las Paso.

En la categoría de legis­ladores porteños, el ex mi­nistro de Economía apostó por la periodista televisiva Débora Pérez Volpin como cabeza de la nómina, acom­pañada por Juan Nosiglia, Inés Gorbea, Hernán Arce, Bárbara Bonelli, Leandro Halperín, Adrián Matroni­cola. En medio de las ne­gociaciones internas por el armado de listas, Lousteau encabezó una caminata en el barrio porteño de Flores, donde apuntó al gobierno de Macri y a la ex presidenta Kirchner, de quien dijo “es el pasado”.

“Ella es el pasado. Ya vi­mos la manera de resolver los problemas: Moreno, Boudou, Jaime, De Vido. No veo cómo eso es la manera de resolver los problemas”, sostuvo. El ex ministro se­ñaló, además, que “para que Cristina Kirchner exista con el volumen que tiene, hay responsabilidad por no ha­ber explicado lo difícil que es la herencia y además ha­ber tenido alguna medida o foco equivocado”.s

Píparo y Bagnato para la Legislatura bonaerense

El frente Cambiemos definió sus nombres de precan­didatos para la Legislatura bonaerense en las ocho sec­ciones electorales, con los nombres de Carolina Píparo y Franco Bagnato entre los que representarán al oficia­lismo provincial, según se informó en un comunicado. Píparo, que fue víctima de una salidera bancaria en 2010 y, producto de un balazo que recibió en ese hecho, per­dió a su bebé en gestación, encabezará la nómina de la octava sección para diputados provinciales. En la octava sección, la de la capital provincial, se elegirán seis dipu­tados: los tres primeros lugares de la nómina los inte­gran Diego Rovella, diputado radical que irá por la reno­vación de la banca; Carolina Barros Schelotto, hermana de Guillermo; y Gustavo Barros Schelotto, los mellizos que son director técnico y ayudante de campo de Boca Juniors, respectivamente. El periodista y conductor Franco Bagnato, director de Radio Provincia, encabe­zará la lista de precandidatos a senadores por la quinta sección electoral, que incluye distritos como General Pueyrredón, Necochea, La Costa, Balcarce y Tandil. La quinta sección tiene cinco bancas de senadores para re­novar en esta elección. s