Busca eludir el “Rusiagate”

Donald Trump intensificó sus ataques contra Barack Obama

El magnate criticó a su antecesor por no haber actuado ante la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016.

26

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a Barack Obama por no haber actuado ante la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016, algo de lo que supuestamente su predecesor fue informado, y algunos demócratas se sumaron a este reproche.

En una serie de tuits escritos el fin de semana y una entrevista televisiva grabada, Trump señaló que Obama no actuó después de que la CIA le advirtiera en agosto de 2016 sobre ataques cibernéticos contra el Partido Demócrata ordenados por el mandatario ruso, Vladimir Putin, con el fin de perjudicar a la candidata Hillary Clinton, y ayudar a Trump a imponerse en los comicios de noviembre.

“Ya que la administración Obama fue avisada mucho antes de las elecciones de 2016 sobre la injerencia rusa, ¿por qué no hubo acciones? Céntrense en ellos, no en T”, escribió en Twitter. Luego, aludiendo a un artículo publicado por The Washington Post el viernes que expuso que Obama fue informado sobre la injerencia rusa, tuiteó: “El funcionario de la administración de Obama dijo que se atascaron cuando se trató de actuar sobre la intromisión de Rusia en las elecciones. ¿No querían herir a Hillary?”.

Una influyente asistente de Trump, Kellyanne Conway, fue todavía más contundente. “La administración Obama es responsable de no hacer absolutamente nada desde agosto hasta enero con la información de que Rusia estaba interfiriendo en nuestras elecciones. No hicieron nada. Son responsables”, sostuvo. Algunos demócratas señalaron la gran ironía de ver al presidente republicano culpando a Obama por su inacción contra una operación rusa a la que el propio Trump ha intentado minimizar durante mucho tiempo, incluyendo cuando despidió al jefe del FBI James Comey por investigar “esta cosa de Rusia”.

Pero hubo legisladores demócratas que también criticaron ayer la inacción de Obama frente a Moscú. “Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el gobierno tendría que haber intervenido más, actuar para disuadir y sancionar a Rusia más pronto, porque es un error grave”, declaró a la cadena CNN el legislador Adam Schiff, líder de los demócratas en la Comisión de Inteligencia en la Cámara de Representantes, aunque aclaró que entendía que Obama estaba preocupado de ser visto como “tratando de inclinar la balanza” a favor de Clinton. s