ARENGO EN PLENO FESTEJO TRAS DAR VUELTA LA SERIE

“Potrillo” Arengo fue titular y terminó el juego con lágrimas

Fueron pocos minutos lo que lleva el escolta correntino Juan Pablo “Potrillo” Arengo en la actual Liga Nacional de Básquetbol (LNB), ya que corre por detrás de Paolo Quinteros y de Donald Sims cuando Santiago Vidal entra como base.

Pero Potrillo fue titular el pasado sábado en el triunfo por 74 a 66 sobre el clásico rival San Martín y lo vivió -como cada derby- de una manera diferente por ser nacido en el club fantasma.

“El apoyo que me brinda la gente de Regatas es increíble. Siempre apoyándome, alentándome y dándome fuerza. Al final con el partido casi cerrado, ya se me salían las lágrimas. Estaba muy contento por el partido que habíamos ganado. La fiesta que hizo el estadio completo fue una barbaridad”, dijo Arengo, autor de 6 tantos en sus 23 minutos de juego.

Arengo fue titular por la lesión de Quinteros, quien sufre una fascitis plantar. “Gabriel (Piccato) me pidió que juegue como siempre. Con tranquilidad, que tome los tiros que tengo que tomar. Seguir la estrategia que pidió y que no me desconcentre. Entré un poco bien, aunque me costó encontrar el ritmo. Igualmente siempre al servicio del equipo, nunca queriendo ser individual”, cerró Potrillo en diálogo con Básquet Plus. s